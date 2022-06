NEVERICA! KILOGRAM TREŠANJA KOŠTA 18 EVRA?! Kriza stigla i do Italije NEMA ŠTA NIJE POSKUPELO ZBOG RATA

U Milanu je ovih dana moguće videti cene trešanja od oko 18 evra za kilogram.

U nekim prodavnicama u centru grada čak i 24 evra. Uzgajivači na jugu zemlje za istu količinu dobijaju 1,80 evra. Kako je moguće da od juga do severa cena trešanja postane astronomska?

Ovo je dobra godina za trešnje u Italiji i što se kvaliteta tiče, ali i kad je u pitanju kvantitet.

Velike vrućine, koje su se u ovoj zemlji osetile već početkom maja, ubrzale su sazrevanje trešanja koje je potrebno odmah ubrati, ne smeju da ostaju dugo na drvetu, objašnjava za italijanske medije jedan od uzgajivača sa juga zemlje.

Dodaje i da nije toliki problem u cenama u Milanu, koje su dostizale i mnogo više od 24 evra za kilogram, kad se radi o uvoznim trešnjama iz Španije ili Argentine, već u činjenici da se na ovaj način oštećuju kako uzgajivači, tako i potrošači.

Italija je najvažniji uzgajivač trešanja u Evropskoj uniji sa skoro 30.000 hektara od kojih se 62 odsto nalazi u regionu Apulija, zatim Kampanja, Emilija Romanja, Veneto i Lacio.

Na svetskom nivou, pored Italije, najvažniji uzgajivači su: Turska, Čile, Sjedinjene Američke Države, Uzbekistan i Španija.

Zašto su cene astronomske

Porast cena nafte i benzina uz rekordne vrućine poslednjih dana maja imale su uticaja i na potrošačku korpu, naročito na voće i povrće.

Koldireti, udruženje koje zastupa i štiti poljoprivrednike iz Apulije, podvlači kako jedna od najboljih vrsta trešanja Ferrovia, košta u Milanu 18 evra za kilogram, a uzgajivač za istu količinu dobija između 1,80 i tri evra što je izuzetno malo, jer se berba obavlja ručno.

Slični slučajevi se beleže i u drugim gradovima Italije, naročito na severu zemlje.

Ovoliki raspon cena opravdava se povećanjem izdvajanja za proizvodnju te porastom cene benzina i troškova drumskog transporta, kao i temperatura koje su prešle 30 stepeni i nedostatka radnika koji bi radili u branju voća: poljoprivrednicima u Apuliji je potrebno najmanje 15.000 sezonskih radnika da bi garantovao letnju berbu voća i povrća, kažu iz Koldiretije u Apuliji, a velika vrućina je dovela do toga da su trešnje pre sazrele, a nema ko da ih obere.

Italijani najviše troše na voće i povrće Kada odlaze u nabavku, Italijani najviše novca izdvajaju za voće i povrće, čak oko 105 evra mesečno, a proda se oko 5,9 miliona tona godišnje. Prošlogodišnja berba je bila katastrofalna dok je ova godina mnogo bolja iako i dalje ispod svojih mogućnosti, zaključuje Koldireti. Klimatske promene i velike vrućine dovele su i do toga da smo imali invaziju azijskih stenica, insekti ubice koji su napali voće baš pre nego je trebalo da bude obrano napravivši ogromnu štetu kako breskvama tako i trešnjama, dodaju.

Rat u Ukrajini je doveo do povećanja cena u Italiji, tako da je porast cena za poljoprivrednike dostigao i 51 odsto, a poskupljenja idu od đubriva koje je poskupelo za 170 odsto, dizela koji se koristi u poljoprivredi za 129 odsto, do 15 odsto koliko su poskupela sredstva za zaštitu bilja.

Tome se dodaju i poskupljenja za transport, pa sve do ambalaže i do povećanja cena kada su u pitanju poslužavnici, mreže i kese za 70 odsto, papir za etikete do 35 odsto, drvene kase za 60 odsto itd.

No, nije samo Milano grad u kome kilogram trešanja ima ogromnu cenu. Tu je i Đenova sa 14 evra po kilogramu.

