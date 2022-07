ŽIVI SE BOLJE NEGO RANIJE! Uzelac o visokom standardu u Srbiji Letovanja se rasprodaju u februaru, gužve na ulicama a SKUPO GORIVO

Dušan Uzelac sa portala "Kamatica" bio je gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je izjavio da podaci pokazuju da se danas u Srbiji živi bolje i kvalitetnije nego što je to bilo nekada.

Uzelac je kao primer naveo činjenicu da se sva letovanja rasprodaju već u februaru mesecu i to što uprkos poskupljenju goriva, ulice su i dalje pune automobila:

- Objektivno, bolje živimo nego ranije što smo živeli. To pokazuju podaci koji postoje. Kada napravite anketu na ulici, naravno da ćete naići na osobu koja je nezadovoljna. Isto tako, svakoga koga pitate da li bi voleli veću platu, odgovorili bi potvrdno. Ako se rasprodaju sva letovanja u februaru, ako su gužve na ulicama a skupo je gorivo, tu postoji sloj ljudi gde je nivo standarda na višem nivou. Ima i ljudi kojih se ne snalaze ekonomski i finansijski, ali to je druga kategorija. Ne možemo mešati ekonomske i socijalne slučajeve, kao i radno sposobne i one koji ne mogu da rade. Naše potrošačke radnje su se promenile i živimo kvalitetnije nego ranije - izjavio je Uzelac gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

