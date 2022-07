NE MOŽETE NI DA ZAMISLITE KOLIKO ĆE DNEVNO ZARAĐIVATI NOVI CG AUTO-PUT Koštao milijardu evra a za 24 sata inkasiraće ovoliko!

BEOGRAD/PODGORICA - Uz besplatan prolaz, u špicu turističke sezone, “Princezom Ksenijom” je prvog dana prošlo 18.000 vozila, a sledećeg hiljadu manje.

Ako bi se trend broja automobila koja prolaze novootvorenom deonicom auto-puta Smokovac - Mataševo nastavio, država bi od putarine zarađivala i više nego što je planirano.

Maksimalna brzina 100 na sat Maksimalna brzina kretanja ograničena je na 100 kilometara na sat zbog, kako je ranije pojašnjeno, visinske razlike između Smokovca i Mateševa koja iznosi više od hiljadu metara.

Iz Vlade su saopštili da je u prva 24 sata od otvaranja prioritetne deonice “Princeza Ksenija”, auto-putem prošlo više od 18 hiljada vozila, što bi značilo i prihod od oko 63 hiljade evra, u slučaju da se putarina naplaćivala i pod uslovom da su sva vozila putnički automobili koji su koristili maksimalnu distancu.

U tom scenariju, koji je ipak nerealan zbog špica turističke sezone i besplatnog prolaza, država bi prihodovala oko dva miliona evra mjesečno, odnosno 24 miliona evra godišnje.

Prema projekcijama državnog preduzeća “Monteput”, koje gazduje auto-putem, od prioritetne deonice se očekuje godišnji prihod od putarine od 9,3 miliona evra.

Čak i uz broj prolazaka auto-putem prvog dana, uz besplatnu putarinu u špicu turističke sezone, godišnje bi se u kasu slilo znatno manje od 31,3 miliona evra, koliko je, pre početka izgradnje, projektovano od ukupne putarine i drugih komercijalnih prihoda.

Izgradnja deonice Smokovac - Mateševo koštala je oko milijardu evra, a auto-put je pušten u saobraćaj u četvrtak ujutro, nakon što je svečano otvoren noć pre uz prisustvo visokih zvanica. Auto-put je gradila kineska kompanija CRBC.

Putarina se neće naplaćivati do 21. jula

Putarina se neće naplaćivati do 21. jula, nakon čega će za motocikle iznositi 1,5 evra, za putnička vozila 3,5 evra, a za kamione i autobuse 17 evra.

Ranije su Vijestima iz Ministarstva kapitalnih investicija saopštili da se očekuje da će 80 odsto vozila koja uđu na auto-put preći najdužu deonicu Smokovac - Mateševo.

Naveli su da je na osnovu ostvarenog prometa od prolazaka vozila kroz tunel Sozina za period jul - decembar u prethodnim godinama i očekivanim cenama za naplatu putarine na auto-putu, planiran prihod od 4.500.797 evra.

U “Monteputu” kažu da očekuju da će ove godine imati 9,3 miliona evra prihoda od naplate putarine kroz tunel Sozina i da od auto-puta godišnje očekuju gotovo identičan prihod.

Deonica auto-puta Smokovac - Mateševo otvorena je sa tri godine, dva meseca i četiri dana zakašnjenja u odnosu na ugovor o izgradnji, prema kojem je trebalo da bude završena 10. maja 2019. Zbog kašnjenja, država je pretrpela štetu od nekoliko desetina miliona evra na ime izgubljenih prihoda od putarine, ali za to niko nije odgovarao.

Bez odgovornosti je prošlo i to što su neplanirani radovi na auto-putu koštali stotinak miliona evra...

”Princeza Ksenija” je dugačka 41,5 kilometara, ima 20 mostova na glavnoj trasi i devet na rampama petlji, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometra betonskih zidova i 16 dvocevnih tunela. Deonica ima četiri petlje, s naplatnim rampama Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo.

Za putničke automobile od Smokovca do Pelevog Brijega putarina iznosi 1,5 evra, do Veruše dva evra, a do Mateševa 3,5 evra.

Od petlje na Pelevom Brijegu do silaza na Veruši je 50 centi, a od Mateševa do Veruše 1,5 evra.

Deonica ni nakon svečanog otvaranja nije u potpunosti funkcionalna, jer tek treba da počne rekonstrukcija i proširenje puta od Mateševa do Kolašina, a nedostaju i pristupni putevi od Lijeve Rijeke i Veruše do njihove petlje i ulaza na auto-put.

Nije poznato kada će se krenuti u proces izgradnje ostalih deonica auto-puta do granice sa Srbijom.

