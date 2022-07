ZAŠTO JE ZA 4 DANA PROKUVALO 40 VOZILA NA PRVOM CG AUTO-PUTU Nije samo što su stari, ovo je glavni razlog SVI SE SLAŽU S PREDRAGOM

do 21. jula putarina se neće naplaćivati

Temperature u južnom delu Crne Gore ovih dana idu i do 39 stepeni, ali ni to nije jedini razlog

BEOGRAD - Turisti iz Srbije ka crnogorskom primorju mogu da putuju ka svojim odredištima novootvorenom deonicom auto-puta od Mateševa, kod Kolašina, do Smokovca, kod Podgorice.

Deonica je duga 41,5 kilometar, i do 21. jula putarina se neće naplaćivati. Iz Direktorata za državne puteve Crne Gore ističu da se radi na izradi dokumentacije za izgradnju druge faze deonica kako bi putni pravac Podgorica-Beograd bio u formi auto-puta.

Koliko je važna novoizgrađena deonica govori i podatak da je samo u prvom danu taj auto-put prešlo oko 18.000 vozila, objavio je RTS.

Nažalost, bilo je za prethodna četiri dana i saobraćajnih nesreća. Potpuno su izgorela četiri automobila, dok su motori čak u 40 vozila "prokuvali".

Na sreću, niko nije povređen, a stručnjaci upozoravaju da se vožnja mora prilagoditi uslovima saobraća, proveriti ispravnost vozila i da se vozi prema postojećim ograničenjima na tom putu. Temperature u južnom delu Crne Gore ovih dana idu i do 39 stepeni.

Na magistrali od Podgorice ka Baru, negde kod Virpazara, preksinoć je izgorela kamionska prikolica, a požar je zahvatio i okolno rastinje i sada je lokalizovan. Navodi se da se u Crnoj Gori vozi oko 265.000 automobila, a da je njihova prosečna starost oko 15 godina.

Što se tiče kvaliteta saobraćaja na auto-putu vozači su zadovoljni.

"Odličan, vrhunski, najbolji trenutno u Evropi. Brzo, sigurno, fenomenalno. Sve je idealno. Mnogo brže i mnogo sigurnije. Srećni smo što je mnogo brže i u svakom slučaju sigurnije", samo su neki od utisaka i putnika", koji su se vozili novim auto-putem".

Miroslav Mašić, direktor Direktorata za državne puteve Crne Gore, kaže da Ministarstvo poslednjih godina radi na planu za realizaciju nastavka naredne deonice dužine oko 23 kilometra.

U okviru Fejsbuk grupe "Oči Podgorice", kako je Kurir već pisao, Predrag Tomović dao je svoje mišljenje, zbog čega dolazi do požara na autoputu "Princeza Ksenija". "Do pre 25 godina postojalo je nepisano pravilo: Ako auto može da izvuče normalno uz Meterize (veliki uspon iznad Podgorice) auto (zastava, jugo, lada, pezejac...) se nije doživljavalo kao tranja. Autoput predstavlja nove Meterize, jer u dva dana dvadesetak vozila nije moglo da prođe ovaj 'Kuperov test za automobile', odnosno dosta njih je prokuvalo, a jedno se i zapalilo. Od Zlatice pa do Mateševa imamo 40 kilometara, od čega je gotovo celom dužinom priličan uspon, jer autoput savladava preko 1.000 metara nadmorske visine. Osim oficijelnih upustava za vožnju autoputem, dodali bi neformalne: Ako je vozilo malo starije, kontorlisati nivo vode u sistemu za hlađenje, ne pretovarati auto, i ne forsirati vožnju, dozvoljena brzina od 100 km/h nije obaveza! Srećan put svim učesnicima u saobraćaju... P.S. Inače, danas je na autoputu prisutan veliki broj pripadnika Saobraćajne policije, koji kontrolišu brzinu, a primetili smo i da asistiraju vozačima čija su se vozila pokvarila", stoji u opisu na pomenutoj stranici. U komentarima koji su nastupili, većina korisnika se složila sa njime, pogotovo oni nešto iskusniji i vozači sa većim stažom za volanom, navodeći kako možda voze automobile koji su stariji, ali da znaju kako da sa njima prelaze ovakve deonice. "Konačno neko objasnio. Išao sam više puta i pre otvaranja. Veliki je to uspon a dugotrajan. Ako auto nije skroz ispravan, nema šanse", bio je jedan od komentara.

"Trenutno se završava celokupna dokumentacija. I ono što je bitno i dokumentacija i radovi će biti dobrim delom finansirani iz evropskih fondova. Tako da je plan da naredne godine imamo završen glavni projekat i da apliciramo i dobijemo finansijska sredstva".

Očekuje i da bi 2024. godine mogli početi izgradnju te deonice.

Takođe, ističe i da ostaje i deonice od Andrijevice do granice Srbije, do Boljara, dužine oko 50 kilometara. Radi se, navodi na izradi dokumentacije i saradnji s kolegama iz Srbije da se sinhonizujemo oba dela kako bi ceo putni pravac od Podgorice do Beograda bio u formi auto-puta.

RTS-u je potvrđeno i Direktoratu da će već narednih dana biti asfaltirana deonica od 1.200 metara pristupnog puta od Kolašina ka Mateševu.

Posle turističke sezone počeće i rekonstrukcija magistrale od Kolašina ka Mateševu.

