VIŠE OD 100 € ZA PUN REZERVOAR DO MORA: Ako idete na letovanje automobilom, ovo treba da znate! Evo gde je najjeftinije gorivo

Ove godine je izgleda jedna od bitnijih stavki pri biranju destinacije za letovanje jesu i cene goriva, a razlike u cenama i te kako ima.

Upravo te razlike u ceni po zemljama govori da se dobrim izborom može dosta uštedeti i da nije svejedno koliko košta benzin ili dizel u Grčkoj, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj BiH ili Crnoj Gori.

Kao i u Srbiji, u pojedinim zemljama cene se menjaju na nedeljnom nivou. Što se konkretnih cena tiče, prema javno dostupnim podacima cena benzina se u gorenavedenim zemljama kreće od 1,67 evra do 2,279 evra po litru, dok se cene dizela kreću od 1,63 evra po litri do 1,98 evra.

Najnoviji presek govori da je i dalje najskuplje točiti u Grčkoj, a najjeftinije u Makedoniji, stoga treba dobro razmisliti gde točite gorivo, u zavinosti od toga gde ste se uputili, kao i u zavisnosti od toga koje gorivo vaš automobil troši.

Cene u regionu

Ako uzmemo da je prosečni kapacitet jednog rezervoara 50 litara, u Bosni i Hercegovini pun rezervoar benzina izađe vas oko 89 evra, dok je rezervoar dizela za nijansu skuplji tj. 90 evra. U Hrvatskoj pun rezervoar benzina košta oko 86 evra, a pun rezervoar dizela 88,9 evra.

U slučaju da to radite u Crnoj Gori, rezervoar benzina vas izađe 79,4 evra, a rezervoar dizela oko 81 evro. U Makedoniji vas rezervoar dizela izađe isto tako 81 evra, dok je benzin skuplji i pun rezervoar vas izađe 83,4 evra.

U Grčkoj je ove sezone silom prilika najskuplje gorivo. Za pun rezervoar benzina vam je potrebno čak 113,9 evra dinara, a za pun rezervoar dizela oko 98,9 evra.

Cene u Srbiji

Ako odlučite da se "natankate" u Srbiji, rezervoar benzina će vas izaći 84,75 evra, a pun rezervoar dizela 92,84 evra.

Vlada Srbije je pre par nedelja produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte koja će važiti do 31. jula. To praktično znači da ćemo do kraja ovog meseca, svakog petka, imati novi cenovnik na pumpama. Trenutno u Srbiji se litar dizela plaća 218 dinara (1,85 evra) za litar, a litar benzina 199 dinara (1,69 evra).

Dakle, gde natočiti?

Ako ste se uputili na hrvatsko primorje, ove sezone posle dugog niza godina će vam se više isplatiti da gorivo, bilo benzin bilo dizel, natočite u Hrvatskoj, a ne u BiH.

Što se Crne Gore tiče, ako ste se tamo uputili, najbolje je gorivo sipati posle prelaska granice.

U slučaju da odmor provodite u Grčkoj, prema navedenoj računici najpovoljnije je da se gorivo sipa pre izlaska iz Severne Makedonija, jer ćete tako uštedeti skoro 4.000 dinara ako vozite dizel, ili oko 2.000 dinara za točenje benzina.

