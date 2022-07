OD 20 DO 150 EVRA ZA NOĆ! Evo gde građani Srbije najčešće letuju sa vaučerima, a koje destinacije kod nas najviše vole stranci

Letovanje na moru je većini građana Srbije uvek opcija "broj jedan", ali je sve veći broj onih koji letnji odmor provode na nekoj od domaćih destinacija, naročito otkako država deli vaučere.

Podsetimo, 200.000 vaučera u vrednosti od po 15.000 dinara razdeljeni su u najkraćem roku.

Srpske planine i banje i ove godine učinile su se, sudeći prema saopštenju Ministarstva prosvete, kao najatraktivnija mesta našim državljanima, dok je "Blic" istražio gde to tačno Srbi vole da letuju unutar naše zemlje, kakve sve aktivnosti očekuju na odmoru kod nas, kao i gde će najskuplje i najjeftinije proći ukoliko se odluče za turizam unutar Srbije.

Vaučeri odavno podeljeni

Kako su, naime, nedavno saopštili iz Ministarstva turizma, građanima Srbije podeljeni su svi obezbeđeni vaučeri u vrednosti od 15.000 dinara za odmor kod nas, i to samo za mesec dana, što, kako ističu, potvrđuje da smo u jeku verovatno najbolje turističke sezone u Srbiji do sada, dok su naveli i koja su to mesta u našoj zemlji koja su im posebno privukla pažnju.

- Najtraženije destinacije za vaučere bile su Sokobanja, Vrnjačka Banja, Zlatibor, Gornja Trepča, Sijarinska banja, Prolom banja i Lukovska banja - stoji u saopštenju ovog Ministarstva.

Da su banje i planine i ove godine krcate u Srbiji potvrdio je i Miloš Jovović iz jedne domaće turističke agencije, koji ističe kako, sada već tradicionalno, Srbe najviše zanimaju aranžmani na Zlatiboru, Kopaoniku, Vrnjačkoj Banji i Paliću, dok je od nedavno jako popularan i Vrdnik.

- Istina je da su ove godine banje jako popularne, a to se može objasniti vaučerima koje dodeljuje Vlada Srbije i koje najviše koriste penzioneri da bi pomoću njih otišli na odmor u srpske banje. Međutim, pored takvih mesta, mnogo su tražene i planine, gde odlaze najčešće porodice sa decom, a kojima je bitno da tamo imaju spa-centre i otvorene bazene, kao i kvalitetnu hranu što je sada u većini hotela u Srbiji na turističkim mestima i obezbeđeno - govori Jovović i dodaje kako je u Srbiji ove godine osetan pad potražnje za letovanjima i putovanjima i inostranstvo i to za čak 20 odsto.

foto: Shutterstock

"Zabačenija mesta dosta jeftinija"

Kada je o cenama letovanja u Srbiji reč, Jovović navodi kako su svakako najskuplja mesta na Kopaoniku i Zlatiboru, ali da visina cena uglavnom zavisi od popularnosti turističkog mesta.

- Najskuplja su ona mesta koja su i najtraženija, dok su neka zabačenija mesta dosta jeftinija. Tako u tim najskupljim možete naći apartmane u kojima je noćenje 3.000 dinara do čak 120-150 evra, sa doručkom i polupansionom, dok na najeftinijim ta cena ide između 20-25 evra, dok svakako i na tim "atraktivnim" mestima mogu da se nađu dosta povoljni smeštaji, te da nije sve striktno - ističe Jovović.

Beograđani i ljudi iz urbanijih sredina su uglavnom ti koji, što se tiče Srbije, letuju kod nas, ističe Jovović.

- To su uglavnom oni koji žele da izbegnu svakodnevne gužve, beton i asfalt i za odmor odu u prirodu. Ono što je primetno jeste da su ljudi iz Srbije počeli naglo da više letuju unutar Srbije tokom korone, pa je upravo tada započet ovaj trend - navodi Jovović.

foto: Shutterstock

Stranci vole naše zelenilo i prirodu

Kada je o strancima koji letuju u Srbiji reč, Jovović govori kako oni sada dolaze manje nego pre korone, ali svakako više nego tokom jeka korone.

U pitanju je verovatno trenutno prisutna inflacija, pa ih je nešto manje, međutim i sada stranaca u Srbiji svakako ima i zainteresovano su da letuju kod nas. Posebno vole naše zelenilo i planine, i to ljudi sa Bliskog istoka kojima Srbija dođe kao neko egzotično mesto. Takvi najviše vole i traže aranžmane za planine i banje, odnosno ono što oni nemaju u svojoj zemlji - objašnjava Miloš Jovović.

(Kurir.rs/Blic)