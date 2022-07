ŽENI SE SMUČILO LETOVANJE U GRČKOJ POSLE OVE SCENE! Opisala sve pa poručila - Sramota me što sam iz Srbije!

Jedna turistkinja iz Srbije koja je letovala u Grčkoj ostala je šokirana scenom kojoj je prisustvovala na plaži.

Sve je podelila u grupi "Live from Greece" jer nije mogla da veruje da se tako nešto dešava pred njenim očima, ali i pred drugim posetiocima plaže.

- Danas sam prisustvovala neverovatnoj sceni. Na plaži deda, baba, mlada mama i devojčica od 4-5 godina. Pričaju srpski. Plivam, a u jednom trenutku devojčica kaže da joj se kaki. Deda, preduzimljvo kopa rupu lopaticom u sitnom šljunku tik uz more koje zapljuskuju talasi. I kaže: "Evo, kaki ovde, u rupu"?!? Devojčica proba, ali ne može od talasa koji joj smetaju.

foto: screenshot Facebook

Ali, tu na scenu stupa mama koja sedi 10-ak m na plaži. I on je iskopala rezervnu rupu. Zove dete, devojčica odlazi do nje, seda na rupu i posle nekoliko trenutaka ustane da blaženim osmehom. Završila posao. Mama, mrtva hladna, zakopava dokazni materijal. Nonšalantno pali cigaretu, stavlja naočare a pogled joj se gubi u daljinu. Sačuvaj Bože i zakloni. Sramota me što sam iz Srbije. Toliko - napisala je žena.

- Da li je moguće? Strašno!

- Mi Srbi bruka!

- Užas. Znam taj osećaj da te je sramota što pripadaš istom narodu!

- Zbog takvih se trudim da letujem gde se srpski jezik ne čuje. Nekad me stvarno sramota da kažem da sam iz Srbije!

- Što je nisi naterala da pokupi to u kesu?

- Ta je još i dobra. U Nei Poriju pre nekoliko dana, tata je stavio dete da kaki u more. Baš sam bila besna... koja nekultura - naki su od komentara.

Drugi kažu da sramota nije "srpska", već da to rade i turisti iz drugih zemalja.

- To što su napravili je nekulturno, ali nikad ne bih rekla da me je zbog toga sramota što sam iz Srbije. Nekultura nema naciju, svako je individua za sebe!

- Evo ja sam u Bugarskoj i mogu vam reći da smo u blagom šoku ponašanja dece Engleza, Bugara… dok roditelji sve to podržavaju i bodre. Neću iznositi detalje jer to nije u mom stilu, a ni razlog komentara. Tako da, prestanite više! Nekulturnih i primitivnih ljudi ima svugde. Moje lično mišljenje kad sve sažmem i oduzmem je da se u gostima ponašamo tako da mogu samo gledati i učiti od nas. Nažalost, to ih ne zanima - zaključuje jedna žena.

(Kurir.rs)