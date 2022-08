PREPOLOVLJEN DOTOK VODE: Suša ne ugrožava samo hidrolektrane, već je i velika pretnja za proizvodnju struje i u termoelektranama

Elektroenergetski sistem Srbije suočava se sa najnižim dotokom vode u poslednjih deset godina koji je u prethodna dva meseca prepolovljen.

Kako navodi RTS, u EPS situacija se ovog meseca dodatno pogoršala – na Đerdap stiže samo 2.000 kubika vode u sekundi – tri puta manje od junskog višegodišnjeg proseka. Đerdapske hidrolektrane u normalnim uslovima pokrivaju četvrtinu potrošnje struje naše zemlje.

"S obzirom na hidrološku situaciju ova godina će biti slabija po pitanju proizvodnje i očekivanja su da proizvodnja u odnosu na neki prosek bude oko 30 odsto manja", kaže direktor za proizvodnju energije "HE Đerdap" EPS Radmilo Nikolić.

Brine i to što su i akumulacije u sistemu drinsko-limskih hidroelektrana poluprazne, a one sistemu daju do 12 odsto struje. U odnosu na plan, u osam hidrocentrala na Drini i Limu, proizvodnja je za trećinu manja.

"Loša hidrološka situacija je u celoj Evropi, zbog loših snežnih padavina koje su bile tokom kalendarske 2021. i 2022. tako da je hidrologija na Drini, Savi jako slična kao i na Dunavu", navodi Nikolić.

Suša ne ugrožava samo hidrolektrane, već je generalno i velika pretnja za proizvodnju struje i u termoelektranama.

"U normalnom procesu proizvodnje termoelektrane koriste rečne tokove i vodu iz reka da bi vršile hlađenje tehnološkog procesa. Kada je taj vodostaj nizak, tada postaje kritično a u nekim uslovima moraće se i obustaviti preventivno proizvodnja da se ne bi oštetili proizvodni pogoni. I oni koji imaju nuklearne elektrane, to je takođe kritično iako, oni imaju hladnjake gde drže rezerve vode. Ali dugoročno gledano, to zaista može da bude ozbiljan problem", objašnjava savetnik predsednika PKS za energetiku Miroslav Lutovac.

Evropski elektroenergetski sistemi još prošlog meseca upozorili su da su zbog nedostatka vode već morali da obustave rad nekih termo i nuklearnih blokova.

Kurir.rs