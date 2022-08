PRESKUPO JE! Ako planirate renoviranje kupatila, računajte da vam za to treba para kao da kupujete kola, OVO JE DETALJAN CENOVNIK!

Kad planirate adaptaciju stana, jedna od najvećih investicija svakako je renoviranje kupatila. Samo renoviranje deluje kao zastrašujuće skup proces, što i nije daleko od istine, jer može da vas košta od 2.700 do 4.140 evra. Kao primer za to koliko vas može koštati adaptacija uzećemo prosečno kupatilo od 3 x3 metra, sa svim pratećim elementima.

Cena uređenja može da varira u zavisnosti od opreme za kupatilo. U startu, važno je znati - ušteda je ukoliko se zadržava postojeći raspored u prostoru.

Prva stavka u adaptaciji je skidanje starih sanitarija, kupatilskog nameštaja, pločica i starih cevi. Negde oko 150 evra potrebno je za ekipu koja će da olupa sve, ukloni i preveze šut do deponije, a potom poravna pod i zidove.

Drugi korak je zamena vodovodnih i kanalizacionih cevi, pogotovo ako su u pitanju one u starogradnji. Od materijala su tu potrebne cevi, ventili, fitinzi i ostali materijali, a najpovoljnija cena sa materijalom je 300 evra, pa naviše.

Treća, ali ne manje bitna stavka su elektroinstalacioni radovi. Cena za zamenu kablova, rasvete i utičnica za ruke je 100 evra, dok je materijal oko 50. Sve ukupno izađe oko 150 evra, osim ako nemate neke posebne zahteve. Hidroizolacija je veoma bitna kad se skinu stare pločice, nanosi se u dva sloja, a cena je od 15 do 25 evra po kvadratnom metru, s tim što se ne mažu sve površine, već celom visinom samo tamo gde je kada, pod i slično.

Tako je za kupatilo od 3 x 3 metra potrebno oko 200 evra za to. Pre nego što se postave pločice treba izravnati zidovi, izraditi košuljicu na podu da bi sve tačke bile više od slivnika. Ako se zida kada ili kabina, i to ulazi u cenu. U kupatilu koje imamo za primer postavlja se 38 kvadrata pločica, što je oko 400 evra za lepak, cement, pesak i druge materijale.

A onda - same pločice. Veoma skupa stavka, a možete proći i jeftino. Koštaju od četiri do 30 evra po kvadratu, pa ko za šta ima i šta želi. Ko izabere povoljniju varijantu pločica, treba mu oko 160 evra, dok kod skupljih ta cena može da ide i preko 1.200 evra. Keramičari svoj rad uglavnom naplaćuju 15 evra po metru kvadratnom, te je za naš primer potrebno 570 evra majstoru samo za ruke.

Plafon i delovi zida koji nisu pokriveni pločicama moraju da se okreče, te za to treba boje i gleta za oko 40 evra, a majstoru za ruke minimum 20 evra, ako mu je cena standardna - 1,5 evra po kvadratu. Ukupno je ta stavka 60 evra. Sanitarije su takođe izdatak, a novac često izvuku sitnice. Sifoni, ventili, gume koštaju oko 50 evra.

Montiranje elemenata majstori naplaćuju po 20 evra, a oni moraju da vam postave lavabo, WC šolju, vodokotlić, umivaonik, bide. Postavljanje tuš-kabine je skuplje - 60 evra, a postavljanje kade 100 evra. Dakle, bez minimum 160 evra ne možete proći. I cene sanitarija su šarenolike. Ako birate jeftinije opcije i manje poznate proizvođače, sanitarije vas mogu koštati od 300 do 700 evra.

Dok pokupujete i police i komode, tu treba da odvojite još 150 evra, a dodatni elementi poput držača za peškire, sapun, tuš i slično koštaju još minimum 50 evra. Kad se već adaptira kupatilo, postavlja se i novi bojler.

Šarenoliko

Cene sanitarija različite

Cene sanitarija variraju u zavisnosti od toga da li ste se odlučili za modernije sisteme kao što je konzolna WC šolja, soft close daska ili uobičajene modele sanitarija.

One variraju od povoljnijih do skupljih, pa tako WC šolja može da vas košta od 40 do 100 evra, vodokotlić od 30 do 120 evra, tuš-kabina ili kada od 120 do 300 evra, bide od 50 do 80 evra. Cene su šarenolike, bitno je samo koliko ste spremni da platite.