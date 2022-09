SRPKINJA SA DVOJE DECE PITALA KAKO DA UŠTEDI PARE ZA MORE: Svaki dan ODVOJITE 200 DINARA! Evo šta su joj još SAVETOVALI!

Mnogi ljudi u Srbiji nažalost nemaju primanja koja su dovoljna da potkrepe sve njihove životne potrebe. Novac iako nije najvažnija stvar u životu, svakako obezbeđuje lagodniji i udobniji život mnogima. Školovanje, lečenje, organizovanje rođendana ili svadbenih veselja, sve to košta naš mesečni budžet. Tako je jedna žena postavila pitanje, koje muči mnoge građane naše zemlje: "Kako ljudi koji imaju slabija primanja da se domognu makar sedam dana mora?".

Naime, ona je postavila sledeće pitanje u Fejbuk grupi "Grčka info": "Tražila sam u grupi da li postoji neki članak na temu kako mi koji imamo slabija primanja da se domognemo makar sedam dana mora. Bila je ranije slična objava u nekoj grupi i bilo je dobrih saveta, ali ja to više ne mogu da pronađem. Mi ili ne znamo da uštedimo za more ili ne znamo kako. Pa ni sa onom teglom. Da li biste mogli da pitate na stranici kako to rade drugi i kako uspeju da uštede 800, 900 ili 1.000 eura za letovanje? Značilo bi mnogima koji ne uspevaju kao i mi da uštede za letovanje. Mi imamo dvoje školske dece, treba kupiti patike, odeću, platiti ekskurziju, trening, zimske jakne, lekove, platiti struju i ogrev, svaki dan užina, da ne pričam o nekim drugim svakodnevnim stvarima jer bi spisak bio dug. Samo bez podsmevanja i komentarišite ako zaista želite da pomognete savetom?"

Ubrzo je napisano preko stotinu zanimljivih komentara ispod ove objave, dosta korisnika joj je udelilo korisne savete i većina se složila u jednom, a to je da je najbolje da putovanje i ostale troškove koji idu uz to platiti na rate.

Tako je jedna korisnica napisala da je hranu koju je ponela na more, a koju je koristila kao doručak, platila karticom na šest rata. Takođe je savetovala da prilikom putovanja uvek treba birati jeftiniji smeštaj.

- Evo na primer ja sam hranu koju smo poneli na more, da imamo za doručak, i još neke stvari platila karticom na šest rata. Iznos je bio skoro 7.000 dinara, ovako na rate neću ni osetiti, a prva rata prolazi tek mesec dana nakon kupovine. I platite letovanje na rate, na primer, i birate jeftiniji smeštaj, first minut, last minut itd - napisala je ona.

Jedan komentar je bio posebno zanimljiv i glasio je: "Evo jedan primer koji sam negde pročitala, ako svako veče odvojite samo po 200 dinara i naravno ne uzimate te pare kada vam zatrebaju, za celu godinu ćete sigurno uspeti da skupite barem 600 evra. Naravno ako možete, još bolje je da odvojite recimo po 300 dinara. Ali nema preskakanja i nema uzimanja kad vam zatreba."

Treća korisnica napisala je da je najpovoljnije ceo aranžman za letovanje uplatiti kreditnom karticom jer postoji popust za celu uplatu. Zatim, kako kaže, treba podeliti transakciju na onoliko rata koliko bi nam odgovaralo, recimo na 12 mesečnih rata.

- Uzmite first minute, ponude počinju već u novembru. Uplatite kreditnom karticom ceo aranžman jer imate dodatni popust za celu uplatu. Onda podelite tu transakciju na onoliko rata koliko vam odgovara, možete do 12 rata. Ako uplatite polupansion, trebaće vam manje za trošak na destinaciji. Najbolji je kraj juna. Srećno, i ne znam ko bi se normalan podsmevao ovakvom pitanju - napisala je ona.

Bilo je i onih koje su savetovali da ponude za letovanja treba rezervisati već uoči Nove godine, kada i izlaze, te da ne treba platiti odmah sve, već je dovoljno platiti trideset posto cene. Kako je napisala, na taj način se može povoljnije doći do polupansiona u hotelu, nego apartmanskog smeštaja jer onda ste "za manje novca na pravom odmoru". Sve u svemu, ne treba juriti eksluzivan, već neki pristojan hotel.

Javile su se i majke sa decom koje su podelile svoja iskustva o tome da je u ovim vremenima jako teško podizati decu i pored toga obezbediti sebi iole pristojno putovanje, te su dala savete da je najbolje ukoliko vodite decu sa sobom, ne ručate u restoranima, a i kada više članova porodica ide na letovanje, da se biraju zadnji termini polaska.

- Ja kad sam bila u takvoj situaciji, a deca su mi bila mala, išli smo oko 10. septembra svake godine. Voda je topla u to doba, a nije velika vrućina. Išli smo u jeftinija mesta u Grčkoj. Konkretno u Pefkohori smo platili apartman 200 evra za 10 dana. Ne po osobi, nego celi apartman. Nismo jeli po restoranima, ja sam sebi i mužu ponela konzerve kuvane hrane i nismo išli po restoranima, nismo se nalivali sokovima. Za decu je bilo i sladoleda i girosa, ali ne za nas. Ali bili smo srećni kad smo videli kako su oni srećni u moru dok se igraju. Ležaljke vam se ne naplaćuju kad prođe sezona. Nas troje smo za apartman od 10 dana, plus prevoz i troškovi, platili oko 400 evra. Čekove nismo imali jer su nam primanja mala, ali smo uplatili preko administrativne zabrane, te vam dođe na isto samo nema čekova, treba samo pečat firme da ste zaposleni - napisala je jedna majka.

Druga majka je napisala da je najbolje novac stavljati sa strane za "ne daj bože", posebno onaj koji se dobije na poklon. Takođe i da deci treba jasno reći da im se ne mogu ispuniti svi zahtevi zbog planiranog letovanja.

- Predlažem da uvek ako dobijete neki poklon poput novca, da ga odmah ostavljate sa strane. Ili kažete deci nema toga i toga jer planiramo letovanje, onda će i oni biti odgovorni. Ili kuvajte više, a manje kupujte hleb ili pecivo, a mesite, ja barem tako radim deset meseci i onda znate da ćete imati dodatnih pet, deset evra. Na hlebu i kuvanjima se dosta uštedi, verujte mi. Bar će uživati na moru i doći puni utisaka. Svako dobro! - napisala je ona.

