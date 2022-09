DA LI DECA TREBA DA OSTANU KOD KUĆE AKO RODITELJI NEMAJU DA PLATE RUČAK U RESTORANU? Srbin digao buru objavom o paradajz turistima

Paradajz turizam izazvao je veliku raspravu na društvenim mrežama!

Jednima je sasvim normalno da na more idu rasterećeno sa zalihama hrane u apartmanskom smeštaju dok drugi smatraju da je ovakav način ishrane u letovalištima neprikladan i prve nazivaju raznim pogrdnim nazivima.

- Video sam na Linkedinu zanimljivu izjavu. I čini mi se da se ljudi plaše da kažu svoje mišljenje jer su gomila kukavica. Nemoguće da sad odjednom svi podržavaju paradajz turizam - napisao je jedan korisnik na Reditu.

Objavu sa Linkedina je preneo u celosti.

- Na more se nije išlo svake godine. Možda u proseku svake druge. Nikad u hotel. Uvek po nekim šupama, kamp kućicama, daleko od plaže. Za celo letovanje izađemo dva puta na večeru i to je to od izlazaka u kafanu. Jelo se na plaži. Kupovalo se ponešto u marketu, nosilo se dosta hrane od kuće. Guralo se ispod malog suncobrana. I opet ta letovanja su ostala u prelepom sećanju. I svake godine nisam od uzbuđenja mogao da spavam kad treba da idemo na more. Obožavao sam talase, obožavao sam miris mora, najslađi sendvič mi je bio baš taj sa paradajizom kad izađem iz vode nakon dva sata plivanja i igre. Igrali smo se u pesku, igrali sa loptom, ronili, hvatali ježeve i peli se na stene da skačemo u vodu. Do neba sam zahvalan roditeljima što sam to sve doživeo. Srećom nije bilo interneta i nije bilo javnog mnjenja koje će da osuđuje i baca anatemu na "paradajz turiste". Nisam u detinjstvu osetio ni jednu ružnu emociju zbog celog tog iskustva. Ni jedan negativan komentar. Jel decu treba da bude sramota što su otišla na more kao paradajz turisti? Da li je bolje da ostanu kući ako roditelji ne mogu da im iznajme ležaljke i plate ručak u restoranu - glasi objava.

Objava je izazvala salvu komentara. Javili su se mnogi korisnici foruma koji su opisali svoja iskustva.

- Evo ja ću ti reći kao neko čija se porodica bavila turizmom 40 godina. Neka p***e k***c svi domaćini i ugostitelji koji prozivaju te ljude jer bi bez njih bili u još gorem stanju. Bilo je izuzetaka gde sam ulazio u svađu sa gostima jer je bilo pacijenata koji dođu u septembru da kuvaju zimnicu o moj trošak. Brat, šta smo sve preživeli to je neverovatno. Iskreno imam odnos ljubavi i mržnje prema turizmu. Upoznaš mnogo zanimljivih ljudi i mnogo priča i svašta nešto lepo, ali kada ti dođu neke budale presedne ti sve u pm - navodi jedan korisnik koji tvrdi da je vlasnik apartmana.

Jedan korisnik navodi da samo zbog načina na koji putuje ne nosi hranu tokom odlaska na more.

- Jedini razlog što ne nosim ništa od hrane je limit na težinu prtljaga. Kad smo išli kolima/busom ponesemo uvek odavde ono što volimo da jedemo, a ostalo uzimamo tamo. Suludo mi je da kao neću odavde da nosim ono što volim, a onda tamo jedem šta ne volim i to po većoj ceni. Dodatno ne ode niko u hotel pa u lavabou pere paradajz. Svi ti smeštaji su sada sa kuhinjom i kompletnom opremom tako da zaista ne vidim šta je problem. I na kraju, neki ljudi zaista, zaista cele godine štede za to letovanje, prevoz i smeštaj. I šta sad? Treba da sedi u zagušljivom Beogradu zato što nema još 300-500 evra da odvoji za hranu tamo? Ma važi - napisao je drugi korisnik.

Kao glavni povod bacanja "drvlja i kamenja" na turiste koji nose hranu sa sobom na putovanja nekoliko puta se provuklo i licemerje.

- Ja nemam ništa protiv te vrste turizma. Kao i većina ljudi sa ovih prostora i sam sam tako išao na odmore i još donekle idem. Kod nas je licemerje van svake granice. Dobar deo našeg društva živi u holivudskom filmu, a u stvarnosti zubi šuplji i na 10 metara se oseti. Ne mora čovek da bude milioner i da spava u hotelima sa 5 zvezdica da bi mogao da vidi more. Naravno ne treba nositi čitavo pokućstvo, ali nešto suhomesnato za boc boc svakako ne škodi. Ne kaže za džabe izreka "ko nosi, ne prosi". A i ponos mi ne dozvoljava da me neko odere kao majmuna. Evo ovo leto u Hrvatskoj na primorju, večera za dvoje ne ide ispod 100 evra, a hrana nije baš toliko obilna i ukusna. Čak se i Nemci žale na poskupljenje - navodi korisnik.

Jedan korisnik se osvrnuo na to da nažalost nemaju svi istu debljinu novčanika te i da zamera samo one koji ostavljaju smeće na plaži uz napomenu da kod tog segmenta nekulture

- Ne mogu svi da budu uspešni "biznismeni", starlete, sportisti, ima mnogo poštenog radnog naroda, svako ide u skladu sa svojim mogućnostima, nemam ništa protiv paradajz turista, nikog ne ugrožavaju time što nose brdo stvari od kuće, jedu na plaži. Jedino što mi nije u redu u vezi sa tim je ostavljanje smeća po plaži. Ljudi postaju sve više iskompleksirani. Nebitno da li je kompleks više ili niže vrednosti i onda to u nečijim glavama igra jako veliku ulogu da li si išao u all inclusive ili si gulio klopu koju si poneo od kuće u apartmanu. Da svako gleda svoja posla bilo bi nam mnogo bolje... I da, jedna zanimljivost koja ne znam da li tačna, paradajz turisti su zapravo oni koji ponesu sve, pa na moru kupuju samo paradajz, zato su tako i prozvani - naveo je korisnik.

Činjenica da se u poslednjih nekoliko godina stigmatizuju i oni koji kupuju hranu u marketima na moru.

- Uvek sam mislio da paradajz turizam označava samo one ljude koji bi natrpali hrane u kola da ne bi morali da kupuju na moru (u čemu takođe ne vidim nikakav problem). Ali jel realno da sada šejmuju ljude koji prosto kupuju po marketima dok su na moru isto kao kad su kod kuće? Suludo kakav snobizam jbt. Letovanje ne mora da bude pun pansion u hotelčini. Moji su uvek imali para pa smo ipak letovali po apartmanima i hranili se slično kao i u Beogradu sa povremenim izlaskom u restoran par puta nedeljno. Na plažu sa homemade sendvičima itd - navodi jedan korisnik.

