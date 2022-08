DETE SE MALO UPIŠKILO, ALI POČELI SU DA VIČU DA PLATIMO ŠTETU 175 €: Porodica iz Srbije doživela šok u Grčkoj TVRDE DA JE PREVARA

Jedna porodica iz Srbije doživela je veliku neprijatnost tokom odmora u grčkom letovalištu Polihrono kad je vlasnik apartmana u kom su odseli tražio da plate novi dušek.

Otac porodice opisao je u grupi Grčka info šta se dogodilo i navodi da sumnja da je u pitanju prevara.

- Vlasnica nam je naplatila novi dušek u iznosu od 175 evra i to zbog jedne male fleke koju su deca napravila. Mislimo da se dete malo upiškilo, ali ništa strašno, fleka 20x20cm. Niko nas nije prijavio, verovatno smo bili na crno, dokumenta nam nisu tražili i nikakav pravilnik nismo imali u stanu da bismo možda znali da ako nešto uflekamo moramo i da platimo novo. Molim za neku pomoć ili neku smernicu da li smeju da nam naplate tek tako za neku sitnicu toliki novac - navodi otac

Dodaje da je platio iznos od 175 evra.

- Morao sam zato što me žena prijavila u policiju za štetu pa me bilo strah da mi ne naprave problem i da me zadrže. Mala deca su mi bila u autu. Smeštaj sam našao na oglasu na društvenoj mreži. Doživeli smo takvu neprijatnost da nam je preselo letovanje. Letujemo godinama u Grčkoj i nekoliko puta godišnje i nikad nismo imali problem. Ovo je bila klasična prevara i ne želimo da se još nekome slično desi. Oni su nas napali kao da smo ubili čoveka. To je bio haos. Deca su se isprepadala. Fleka je bila mala, a dušek na kome je fleka ima rajsferšlus i može da se pere u mašini za veš tako da štete nema - napisao je otac.

Objava je izazvala veliki broj komentara na društvenim mrežama.

- Jeste sigurni da fleka nije bila pre vas? Kontam da im je to fora pa ako upali super... A sad ste već platili. Sledeci put ćete biti mudriji - navodi jedna korisnica.

- Nisu ga zapalili pa da bi morali punu vrednost da im naplate! Iako ne može da se skine i opere navlaka sa dušeka, mogu dubinski da očiste fleku, a to sigurno ne košta ni približno onoliko koliko su im uzeli - nadovezao se jedan korisnik.

Pojedini brane vlasnicu apartmana.

- Uopšte niste u pravu. Kada dođe sledeći gost i vidi žutu fleku odmah će na Bukingu dati najnižu moguću ocenu i napisaće da je bilo prljavo. Ni vama ne bi bilo prijatno da uđete posle nekoga i da spavate na upišanom madracu. Kada se opere na visokoj temperaturi skupi se navlaka i ne može se više staviti na madrac. Ali ljudi uvek vide samo svoju stranu, drugu ne vide, nažalost tako je - napislala je jedna korisnica.

- Ja bih poneo dušek za Srbiju. Ako sam ga već platio nosio bih ga za uspomenu - napisao je jedan korisnik.

Mnoge porodice iz Srbije nasele su nažalost poslednjih meseci na trikove prevaranata koji iznajmljuju nepostojeći smeštaj u mnogim grčkim letovalištima.

Jedna naša turistkinja upozorila je i na prevarante koji na automobilima ostavljaju poruke sa specijalnim brojem telefona koji tarifira poziv po međunarodnim tarifama.

