VIDIM DA ĆE DEBIL PONOVO DA JEDE G*VNA OKO GORIVA: Ispovest mladića iz Srbije koji je otišao na more sa drugom i devojkom

Jedan muškarac iz Srbije podelio je na društvenoj mreži Redit iskustvo koje je imao na letovanju u Grčkoj sa najboljim drugom.

Navodi da je sa devojkom odlučio da zajedno odu na more u Grčku sa njegovim drugarom i njegovom devojkom, ali da se ispostavilo da se letovanje pretvorilo u pakao.

- Mnogo sam revoltiran. Verovatno bih napravio haos na moru. Ne mogu da objasnim koliko se lepo osećam na moru trenutno. Baš mi prija jer sam u Beogradu totalno bio burn out-ovan. Elem, otišao sam sa devojkom i tu je sve super, ne bih ni sa kim radije otišao. Ali smo krenuli sa najboljim ortakom i njegovom devojkom, pritom nije da ga znam dve ili tri godine godine, znamo se oko 15 godina - počinje priču ovaj muškarac.

Drug je prema njegovim rečima insistirao da na more idu njegovim kolima je rimaju ugrađen plin.

- Gorivo i putarine podelimo na četiri dela i plaćamo. Tu dolazimo do prvog problema. Od devojkinog oca uzimamo ENP i plaćamo 1.420 din u jednom smeru kad smo išli iz Srbije. U Makedoniji uzimamo onu karticu za 15 evra i prolazimo. On u svojoj računici ne računa ENP za putne troškove, ali karticu u Makedoniji računa. Nema veze - nastavlja mladić ispovest.

Dodaje da se njegov najbolji dug neprijatno ponašao.

- Bata ima devojku koja se povinuje njemu u svakom smislu, viče na nju, ona sve radi kako on hoće, ne dao Bog da pogreši nešto, lik se izviče na nju. Ali zajedno su 7-8 godina, ako njoj odgovara, nije moje da se mešam, dok je na tom stepenu. E sad pošto smo na moru tako se ponašao i prema meni", piše mladić.

Potom je usledio dolazak na more, a prema svemu sudeći njegov drugar se ponašao kao "paradajz turista".

- Ja nisam od onih što ponesu sve živo sa sobom ili ovde kupuju pa spremaju. Odvojim pare ranije za more i volim da sedim kraj mora u restoranu, dam malo više, ali mi ne smeta, apartman ne smrdi, a meni je to uživanje. On ne. Njemu sve devojka sprema u apartmanu, na plažu ponese samo čips, ni kafu ne uzima, već kad devojka i ja uzmemo kafu, on se prigrabi za ležaljku. Ni to ne bi bio problem da on konstantno ne k*nja za to što mi sedimo u restoranima i trošimo pare za džabe umesto s njima da kupimo. Kao bahatimo se. Da bi juče izjavio meni da je već 200 evra potrošio. Kako? Pa platio je tiganj jer ga je zaboravio kući, platio slučajno neko skuplje meso i sir... Dok sam ja svaki dan jeo u restoranu za ručak i jeo giros posle i potrošio ni 50-60 evra - navodi se u objavi.

Osim kupanja na plaži, sunčanja i hrane, tu su bili i noćni izlasci, a prema rečima ovog čoveka i tu je bilo situacija koje mu nisu prijale.

- Sinoć izašli, on autom prislonio uz čoveka jednom, drugi put, izađem ja da mu pomognem, on pun gas i priklješti me za druga kola, ni izvini, ni ništa. Ja ne stignem da uđem u kola, zaboravim i torbicu i telefon na zadnjem sedištu, vraćamo se nazad do auta, on vidi da je s moje strane ostao prozor i kreće da vrišti. Iskuliramo mi i tu. Priča se o odlasku kod drugara koji je 200 kilometara daleko, tamo na neku plažu, ja kažem: "Ajde videćemo ujutru". Jutros se budimo mi, oni spavaju, reko: "Ajde da ih ne budim, da ih ne cimam, legnemo mi opet, probudimo se, njih nigde". Niti poruke gde su, ni ništa, i ajde baš me briga za plažu tu i to, nego ljudski je da se javiš, ako nisi hteo da me budiš, napišeš poruku. Pritom odnese telefon u kom je kartica koju smo kupili zajedno da delimo net sa nje jer je net u apartmanu užas. Na sve to razmišljam kako planira da me zavrne za gorivo jer ja nisam otišao 400 kilometara u oba pravca, a moraćemo kad krenemo opet to gorivo da sipamo, tako da kapiram da će tu da jede g**na. A nekako smo za gorivo potrošili već oko 100 evra dok smo stigli. On je navodno u Beogradu sipao benzina za 5.600 dinara pre nego smo krenuli. Sipali smo posle plin za 5.600 još, pa još za 20 evra u Makedoniji i još za 28 evra u Grčkoj. Ali hajde videćemo šta će biti s tim - piše dalje u objavi mladić.

Dodaje da mu je iskustvo značilo iako je bilo jedno od neprijatnijih koje je imao.

- Uglavnom, na more sam otišao sa devojkom prvi put dalje jer nekako kad odem negde s nekim vidim kako funkcionišemo i vidim da li je to to ili nije, ali ne, ja sam ipak ovde skapirao da mi je drug debil. Gledam da li da mu kažem sve ili samo da iskuliram do Beograda i da ga ghostujem (izbegavam) - zaključio je mladić.

(Kurir.rs/Mondo)