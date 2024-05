MIROSLAV LAJČAK POSLAO JASNU PORUKU PRIŠTINI: Da pokrene proceduru za osnivanje Zajednice srpskih opština!

Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine, izjavio je da sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa je cilj dijaloga i ključni deo njegovog mandata.

- To je takođe ključni uslov za dve strane da se na kraju pridruže EU. Moja želja je bila da idemo do kraja i završimo proces sveobuhvatnim pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji. To nije bilo moguće, ali takođe želim da podvučem da smo prešli dalek put - rekao je Lajčak, a prenosi Beta.

Lajčak je rekao da od Beograda i Prištine zavisi postizanje dogovora o konačnom sporazumu.

- Proces je u njihovom vlasništvu i govorimo o njihovoj budućnosti. Obe strane imaju evropske integracije kao strateški prioritet i napredak u normalizaciji njihovih odnosa je od suštinskog značaja za napredak ka EU - rekao je on i dodao da Beograd i Priština znaju da moraju postići sveobuhvatan i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji.

Prema njegovim rečima, odgovornosti strana su jasne.

- Na Kosovu je da pokrene proceduru za osnivanje Zajednice srpskih opština i prihvati evropski nacrt statuta, a na Srbiji je da paralelno ispunjava svoje brojne obaveze, počevši od priznavanja simbola Kosova, dokumenata i institucija, što je predviđeno planom redosleda poteza primene sporazuma - rekao je specijalni izaslanik.

On je rekao da mu je želja da Zapadni Balkan uspe i konačno postane deo EU, jer region tu pripada - geografski, ekonomski, kulturno. Prema njegovim rečima, novi fond za rast Zapadnog Balkana takođe je jasan signal posvećenosti EU da integriše region u EU.

- Ne govorimo samo o šest milijardi evra novca poreskih obveznika EU, već i o postepenom pristupanju EU - dodao je Lajčak, koji je imenovan za ambasadora EU u Švajcarskoj i stupa na tu dužnost 1. septembra.

Kurir.rs/Beta

Bonus video:

