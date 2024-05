Masakr u OŠ Vladislav Ribnikar ostavio je trajne posledice po čitavu naciju, a sada, godinu dana nakon zločina, detalji slučaja su daleko jasniji.

Gošća "Pulsa Srbije" koja se prisetila prošlogodišnjeg događaja koji je zavio naciju u crno bila je Zorica Mršević, Fakultet za evropske pravno-političke studije.

04:01 RIBNIKAR JE OSTAVIO DUBOK TRAG U DRUŠTVU Mršević godinu dana nakon masakra: To je nepredvidiv zločin je doneo velike posledice!

- Nije moguće da budemo isti posle ovakvih tragedija, još uvek kao da traje ta večita, duga noć u kojoj se desilo to što se desilo. Nema odgovora, ne jer neko ne želi da ih da, već za ovakve stvari ne postoje odgovori. Svi smo mi zarobljeni u tedenciji da se to nikada više ne desi. Ovo je opomena da ne budemo komotni, da ne mislimo da se to događa samo u Americi, svet je jedno globalno selo, sve se događa svuda. Jedan socijolog je rekao, nije pitanje da li će da se desi, nego kada će da se desi - započela je Mršević, pa dodala:

- Postoje pozitivne i negativne posledice po društvo. Pozitivno je da se preduzeo niz mera, da smo školstvo i sistem reorganizovali. Negativno bi moglo da bude uporno traženje krivca. Ovaj događaj spada u one koji se nazivaju događaji crnog labuda, odnosno oni nepredvidivi, koji nose velike posledice.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:27 SA MOJE LEVE MAJKA ANE BOŽOVIĆ, A SA DESNE SESTRE AĆIMOVIĆ Novinarka o PRVOM dolasku u Ribnikar: Ovako se SVE saznalo