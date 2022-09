KAKO RAČUN ZA STRUJU DA SMANJITE ZA TREĆINU: Država štediše nagrađuje od oktobra, a ovako bi izgledao sistem bonusa

BEOGRAD - Od oktobra svi građani Srbije koji budu vodili računa o potrošnji struje moći će da ostvare popust na svoje račune. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obelodanio je u subotu detalje sistema nagrađivanja i pozvao građane na štednju električne energije.

U sklopu najave ocenio je značaj štednje, jer nas, kako je naveo, "očekuje užasno teška zima iz više razloga".

Računica pokazuje da uz malo truda računi mogu biti manji i do 30 odsto, a da bi popusti mogli da idu i do 30 odsto. Praktično, svi građani koji uspeju da smanje potrošnju energije za 5 do 20 odsto kilovata, obezbediće sebi popust na račune koji će iznositi od 10 do 30 odsto, što je i rećina ukupnog mesečno troška za struju.

- Naš predlog će biti da svi oni koji smanje potrošnju od 5 do 20 odsto, dobiju dodatni popust od 10 odsto na račun. Ja ću tražiti da taj popust bude dodatnih 15 odsto. Za one koji smanje od 5 do 30 posto, da dobiju još 20 odsto. Oni koji smanje za više od 30 odsto, dobiće i popust od 30 odsto na račun, rekao je - rekao je Vučić.

Potrošnja će se porediti sa istim mesecom prethodne godine. Ukoliko potrošnja bude manja za na primer 15 kilovata nego u istom mesecu prethodne godine, ušteda bi iznosila 120 dinara, a uz popust štedljivosti još 350 dinara.

Nadležni organi će u narednom periodu izaći izaći sa detaljima ovih mera.

"Time će EPS da izgubi deo prihoda, ali će država da dobije jer trenutno troši ogroman novac da uveze struju. Mi uvozimo nekada i dnevno po 20 gigavata što može da bude i 20 miliona dnevno cena. Uradili smo gasovod od 402 kilometra i zahvaljujući tome sada imamo struje. Grejanje ćemo da imamo. Obezbedićemo i dovoljno mazuta", rekao je Vučić.

Od kraja prošle godine Srbija je, podsetimo, potrošila oko 1,5 milijardi evra na uvoz struje. Samo pre neko veče uvezli smo struje za 1,3 miliona evra. Više puta smo zvanično čuli i da restrikcija neće biti, ali ono što je sigurno jeste da će se morati štedeti - plan je da se uštedi oko 15 odsto ukupne potrošnje.

Većina evropskih zemalja, inače, u ozbiljnom je strahu od nestašice struje, mnogi prave i planove za restrikcije, i posmatrajući situaciju u okruženju za Srbiju se može reći da se još dobro drži. Struja je od septembra poskupela za 6,5 odsto i nova poskupljenja nisu planirana do kraja godine.

Suština je smanjiti potrebu za uvozom struje i ogromne izdatke. Koliki je ceh u pitanju najbolje govori podatak da građani struju plaćaju po ceni od 41 evro po megavat satu, a da nas struja iz uvoza košta i više od 700 evra!

- Ne može se tačno proceniti koliko će država dati novca za uvoz električne energije do kraja marta, jer se cena stalno menja. Prema poslednjoj tarifi ona košta 400 evra po megavatsatu, dok je pre nekoliko dana bila 730 evra. Najoptimističnije procene kažu da ćemo do kraja marta dati barem dve milijarde evra, dok o pesimističnim ne smem ni da govorim", rekla je nedavno ministarka energetike Zorana Mihajlović.

