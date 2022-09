KADU ZAMENITE TUŠEM, NAPUNITE VEŠ MAŠINU I OVO ISKLJUČITE IZ STRUJE: Ovako možete uštedite i dobijete bonus od države

Sada je zvanično. Ko bude štedeo struju moći će da umanji mesečni račun i do 30 odsto. Praktično, svi građani koji uspeju da smanje potrošnju energije za 5 do 20 odsto kilovata, obezbediće sebi popust na račune koji će iznositi od 10 do 30 procenata.

Ovo su neki od načina kako možete da smanjite potrošnju i budete nagrađeni od države.

Imajući u vidu da su glavni potrošači u kući bojler, veš mašina i šporet, fokus bi upravo trebalo staviti na ove uređaje i to naročito u porodicama koje broje četiri i više članova. Njihovo racionalnije korišćenje višestruko može da se isplati jer neretko znamo da se u porodicama sa decom mašina pali i po četiri, pet puta nedeljno, da boljer radi non- stop, da rerna "greje" i kad treba i kad ne treba... da je punjač za telefon stalno u zidu i to po nekoliko njih.

Kuvajte racionalno

Kod porodica koje imaju više članova čest je slučaj da se svakodnevno pripremaju obroci, a to znači i veliku potrošnju struje. Ovde ne kažemo da ne treba da kuvate ili da je kuvanje potrebno smanjiti već da je potrebno samo malo više razmisliti i da je moguće uštedeti.

Kada koristite rernu ključno je da izbegavate njeno otvaranje tokom pečenja. Priznajte koliko puta virnete kada nešto pečete? Velike rerne pritom nude mogućnsot da pečete i dva jela - sa jedne strane musaka, sa druge biskvit - moguće je. Takođe, isključite rernu deset - petnaest minuta pre nego što je jelo gotovo - rerna će zadržati temperaturu taman toliko, i uštedećete.

Kada kuvate na ringli neka vam šerpa bude veličine ringle. I ono što je važno poklopite šerpu. Možete da koristite i ekspres lonac - pasulj tako kuvate pola sata umesto dva.

Bojler palite noću

Kako je bojler jedan od većih potrošača, valjalo bi da iskoristite zelenu tarifu i da njime vodu zagrevate isključivo noću. Jako bitna stvar je i da isti redovno čistite od kamenca, jer sam kamenac usporava proces zagrevanja što dovodi do veće potrošnje struje. Ako ste ste sami ili vas je dvoje, bojler je najbolje uključivati samo noću kada je struja jeftinija. To isto važi i za veš mašine. Kada je toplo boljer se mnogo brže zagrejava, pa tako razmislite da li baš mora da radi non stop - napravite računicu koliko ste puta danas koristili toplu vodu, u kojim terminima. neko radi po ceo dan ???

Kadu zamenite tušem

Za jedno kupanje u kadi se potroši vode kao i za 3 tuširanja. Kada posmatramo samo tuširanje, i tu treba uraditi neke korekcije. Vreme tuširanja skratite na ispod pet minuta i time ćete potrošiti upola manje struje i vode nego obično, a kamoli u poređenju sa kupanjem u kadi.

foto: Shutterstock

Napunite veš mašinu

Uvek kada se dotakne veš mašina i mašina za suđe, savet je isti. Nemojte da ih palite dokle god nisu dupke pune. Ovi uređaji koriste istu količinu električne energije nevezano za količinu prljavih stvari i suđa u njima. A koliko ste puta u mašinu ubacili samo krpare iz kupatila... a onda je mašina vrtela prazna dva sata.

Pazite na temperaturu u frižideru

Gledajte da vam vrata frižidera nisu dugo otvorena, jer će inače mnogo toplote ući unutra. Uređaj će u tom slučaju ponovo morati da spusti temperaturu kakva je inače, a za to će povući dodatnu količinu struje.

Gasite sijalice, siključite punjač iz zida

Možda je suvislo da se ističe, ali ušteda na gašenju sijalica za sobom je i više nego značajna. Takođe se preporučuje da se iste zamene sa štedljivim LED sijalicama.

Sigurno je i da vam je punjač za telefon stalno u zidu - Mora li???

Ušteda je moguća. Nema sumnje.

(Kurir.rs/Blic Biznis)