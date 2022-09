ISPLATI LI SE PRAVITI ZIMNICU ILI UZETI KUPOVNO: Šta ćete vi uraditi? Ovo su trenutne cene na pijaci (ANKETA)

BEOGRAD - U većini poznatih marketa zimnica je trenutno na sniženju, i sve dok su ajvar, kornišoni, džemovi, pinđur i drugo na akciji, priprema kod kuće nije isplativa u odnosu na kupovinu, međutim, domaćice sa severa Srbije poručuju: ono što same pripreme nema cenu, i jedino kada u špajzu imaju domaće specijalitete mogu da očekuju da već do Nove godine nedostaje još po koja tegla.

Na pijacama se uveliko kupuje na džak sveža crvena paprika, zatim karfiol, šargarepa i drugo povrće neophodno za pripremu turšije, ajvara i pinđura, i prema rečima prodavaca prodaja nije loša, a kupci su uglavnom stalne mušterije, stariji sugrađani, dok mladi, čini se, čekaju da dobiju zimnicu na poklon od starijih članova porodice ili je kupuju.

foto: Youtube Printscreen

- Paprika je od 100 do 250 dinara, paradajz 120-180, karfiol 150-250, čeri 300-500,šargarepa 60-100 dinara za vezu, patlidžan 100-150, cvekla 100-120, krastavac 100-130, crni luk 70-100, beli luk 250-400 dinara. Samo domaćice koje su i ranije pravile zimnicu i koje znaju da je domaće najbolje još uvek prave zimnicu. Završile su sa džemovima i kompotima, kupovale su više voća i pravile slatko u sezoni određenog voća, najčešće čim cena malo padne. A da li se isplati? Treba skoro ceo dan za pripremu ajvara i oko 30 kilograma paprike, po, recimo, 120 dinara za 10 tegli, a samo ambalaža košta 60-70 dinara, dok je u prodavnici sada ajvar oko 200 dinara, čak i manje – kaže prodavac na Mlečnoj pijaci u Subotici.

Za tezgom pored prodaje se gotova turšija i prodavačica objašnjava da iako je sve poskupelo u prodavnicama, trenutni popusti čine da su mnogi odustali od pripreme zimnice.

- Kupuju ljudi da bi pravili zimnicu, kupuju i kod mene već gotovu salatu, i mešanu i turšiju, ali u ovom trenutku je pijaca skuplja od marketa. Čim vrate cene kao što su bile pre sniženja biće više kupaca i kod nas. Moja računica kaže da koliko god da je skuplja priprema, a jeste, nijedan artikal, da nam ih džabe dele, nije ukusan kao kada otvorite svoju teglu – poručuje Subotičanka.

Tatjana Gaćinović će ovih dana praviti ajvar i turšiju, a od letos je napravila više vrsta džemova i kompot. Planira da kupi za oko 3.000 dinara papriku, tačnije 25 kilograma što je po njenoj proceni dovoljno za oko desetak tegli ajvara. Trebaće ulje, litra je oko 200 dinara, deset staklenih tegli je platila 750 dinara.

Šećer je oko 100 dinara, so oko 70, ali začine stavlja minimalno, tek po koju kašiku. Proverila je cene u većim marketima i ako bi kupila 10 tegli ajvara, platila bi 2.000 do 2.500 dinara, u zavisnosti od proizvođača i akcijske prodaje, već za koji dan to će biti skuplje. Proveravala je cene pindžura, on je najskuplji, od 500 do 800 za teglicu.

- Neko pravi ajvar i sa patlidžanom i belim lukom, dodaju i sirće, ali moj recept je samo paprika. Ima posla oko ajvara i moj će biti skuplji od kupovnog. Ukus ajvara koji pravim je za moju porodicu nezamenjiv. Struju ne računam, a potroši se dosta. Uopšte više nije pitanje da li se domaće isplati. Danas sam kupila krastavce u marketu na akciji za samo 114 dinara. Da sam ih pravila, bili bi skuplji, jer sam samo staklene tegle platila 50 i 70 dinara/komad, manje i veće, a 200 dinara su bili krastavci na pijaci. Dakle, ne isplati se rad kod kuće, ali oni koji prave zimnicu znaju zašto prave - poručuje domaćica iz Subotice.

foto: Youtube Printscreen

Prema njenim rečima jedna od velike prednosti njene zimnice je što je sigurna da u njoj nema aditiva i konzervansa.

- Kada kupim teglu u marketu, to je rizik. Kući napravljena zimnica je odlična i po našem ukusu. Pravila sam džem od kajsije, plaćala sam ih 120 dinara za kilogram, kupila sam ukupno 20 kilograma. Na pet kilograma stavljala sam dva i po kilograma šećera i imamo 23 tegle. Pravila sam kompot od kajsija i breskvi. Kajsije i breskve za kompot sam plaćala 150 dinara, ne smeju biti mekane. Na kilogram ide pola kilogramas šećera. Provuče se kroz vinobran, oguli se, prokuva i stavlja u tegle. Od 3.500 do 4.000 dinara, možda i malo više bude trošak po vrsti zimnici – kaže Tanja Gaćinović.

Vredna domaćica je pravila i slatko od jagoda, kada je bila sezona, i na kilogram jagoda je potrošila po kilogram šećera.

- Celo leto se pravi zimnica, kako koje voće stiže. Odustala sam od pekmneza od šljiva, jer imam još od prošle godine. Kornišoni su bili, ako je neko pravio, 200 dinara, i za kilogram trebaju dve veće tegle, sirće, so, šećer. Na četiri litre vode stavlja se litra sirćeta, 250 grama soli, vinobran i biber u zrnu. To je dovoljno i za deset kilograma turšije u koju ću staviti karfiol, šargarepu, krastavce. Napuniću i paprike sa kiselim kupusom – kaže Tanja Gaćinović.

Trebaće joj dve velike glavice karfiola, oko dva kilograma, kilogram i po krastavaca, isto toliko paprike i šargarepe.

- Samo džem od kajsije me je koštao 4.000 dinara. Uživam u pripremi, ali i da poklonim po koju teglu. Volimo i slatko i kiselo kada je zimnica u pitanju. Teško je izračunati koliko će biti ukupno ulaganje, možda oko 20.000 za sve do sada, i to je sigurno više novca nego da sam je kupila, ali zima će biti teška, i zato je dobro imati pun špajz – zaključuje.

Kurir.rs/Blic