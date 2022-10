POREZ NA IMOVINU OD 2023. SKAČE DO 5%: Evo kako poreski ceh za celu godinu MOŽETE DA PREPOLOVITE! Ušteda ide i do 20.000 dinara!

U proteklih godinu dana cene nekretnina u Srbiji su skočile od 10 do čak 35 odsto, u zavisnosti od opštine, a to će uticati i na poreske obveznike koji će od 1. januara 2023. godine morati da izdvoje više novca za porez na imovinu.

Do kraja novembra sve opštine u Srbiji bi trebalo da objave svoje odluke o tome da li i za koliko povećavaju porez na imovinu, gradska vlast u Beogradu u utorak je odlučila da poveća ovaj porez do pet odsto.

Odbornici Skupštine grada usvojili su dopune Odluke o visini stope poreza na imovinu, kojima je propisano da porez fizičkih lica za sledeću godinu može biti uvećan najviše pet odsto u odnosu na obavezu iz ove godine.

Visina poreza zavisi od više faktora, a pre svega od vrste nepokretnosti koju poseduje obveznik i zone u kojoj se nalazi. Naime, porez na imovinu utvrđuje se na osnovu prosečne cene po kvadratnom metru odgovarajućih nekretnina u zoni, koju određuje grad. Ona se formira na osnovu cena nepokretnosti ostvarenih u prometu, a sama visina obaveze zavisi i od korisne površine nekretnine, starosti objekta i poreske stope.

Kazne za neplatiše 5.000 plus zatezna kamata

Poreski advokat dr Minja Đokić smatra da bi država, imajući u vidu eksponencijalni rast cena nepokretnosti, trebalo da zauzme proaktivnu poresku politiku kako bi smirila stambeno tržište.

Raspodela bogatstva

Kako ističe, upravljanje javnim finansijama ne znači samo ubiranje poreza, već i razumnu preraspodelu "bogatstva" od svih tih nameta.

- Bilo bi socijalno odgovorno da se ozbiljno razmisli o uvođenju potpunog poreskog oslobođenja na jedini dom, uz istovremeno progresivno oporezivanje svakog narednog kvadratnog metra koji građanin ima u svom vlasništvu. Primera radi, potpuno poresko oslobođenje od poreza na imovinu na 25 kvadratnih metara po članu domaćinstva. Tako bi tročlana porodica (mladi bračni par sa detetom) koja živi u stanu od 80 kvadrata bila oslobođena poreza na imovinu na 75 kvadratnih metara, porez bi plaćala na pet kvadratnih metara, a ukoliko bi kupili drugi stan stopa poreza na tu nepokretnost bi bila veća - objašnjava on za Biznis.rs.

Kredit i amortizacija

Kada je reč o smanjenju poreza na imovinu za fizička lica, građani na raspolaganju imaju dve opcije - umanjenje amortizacijom i takozvani poreski kredit.

- Za građane kao poreske obveznike postoji zakonska amortizacija (otpis vrednosti) koja se priznaje po stopi od jedan odsto godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40 odsto - objašnjava poreski advokat Minja Đokić.

Prema njegovim rečima, na visinu osnovice utiče i to da li je reč o građevinskom, poljoprivrednom ili šumskom zemljištu, stanu, kući za stanovanje, poslovnoj zgradi, garaži ili pomoćnim objektima kao što su bunari, bazeni, kotlarnice, podrumi...

- Možda najveći benefit za građane koji su vlasnici nepokretnosti je takozvani poreski kredit - iznos za koji se umanjuje poreska obaveza. Naime, utvrđeni porez na kuću za stanovanje ili stan u kojem stanuje obveznik i gde je prijavljeno njegovo prebivalište umanjuje se za 50 odsto, a najviše 20.000 dinara. Drugim rečima, ako dva lica, na primer mladi par, stanuje u jednom stanu, ali svako ima po jedan stan u svom vlasništvu, može se pokazati poreski optimalnim da imaju prijavljeno prebivalište svaki u svom stanu - ističe Đokić.

PORESKA POLITIKA EU

Problem povraćaj PDV-a za kupce prvog stana

Iako je porez na imovinu poseban fiskalitet, on se ne može posmatrati izolovano, ocenjuje poreski advokat Đokić i dodaje da je vrlo izvesno da će Srbija svoju poresku politiku morati da uskladi sa evropskim pravilima:

- Treba računati i sa vrlo realnom mogućnošću da će, približavanjem Srbije Evropskoj uniji i usaglašavanjem sa komunitarnim pravom te zajednice, u bliskoj budućnosti morati da se "izgube" pojedine poreske pogodnosti koje su rezervisane za državljane Srbije, kao što je, na primer, povraćaj PDV-a za kupca prvog stana. Evropska poreska pravila ne dopuštaju diskriminaciju na osnovu državljanstva, pa će Srbija morati ili da to pravilo proširi na sve kupce prvog stana, i to kako na njene državljane, tako i na strance, što je teško zamislivo i krajnje nerealno, ili da ga potpuno ukine. Imajući i to u vidu, potreba za neodložnim socijalno odgovornim koracima u javnim finansijama koje se tiču oporezivanja imovine samo je dodatno naglašena.