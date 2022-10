OVO SU DVA MODELA ZA OPOREZIVANJE FRILENSERA: Od janura 2023. radnici na internetu SAMI BIRAJU KAKO ĆE SE SAMOOPOREZOVATI!

Od januara 2023. uvodi se novi model za oporezivanje frilensera.

Radna grupa koja se bavi predlozima za rešavanje statusa frilensera u Srbiji objavila je novi model po kojem bi u narednoj godini trebalo da se oporezuju radnici na internetu.

Ovaj model nudi radnicima na internetu mogućnost da odaberu između dva načina oporezivanja.

Iz Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije kažu da je novim predlogom Ministarstvo finansija uvažilo veći deo predloga predstavnika frilensera, a predlog za oporezivanje trebalo bi da uđe u skupštinsku proceduru sa jesenjim setom finansijskih zakona.

Ubuduće će prijavljivanje frilensera za oporezivanje biti kvartalno.

Dakle, rok za prijavu prihoda ostvarenih u određenom kvartalu je 30 dana od njegovog završetka. To znači da prihode ostvarene od prvog januara do 31. marta, radnik na internetu treba da prijavi od prvog do 30. aprila. Porez će se plaćati najkasnije do isteka roka za prijavu za određeni kvartal, odnosno, u navedenom primeru, do kraja aprila.

Prema predlogu radne gupe, frilenser će moći, na onlajn platformi, da u svakom kvartalu izabere jedan od dva ponuđena modela oporezivanja, a model može da se promeni u svakom narednom kvartalu.

Model A

Ako radnik na internetu odabere model A oporezivanja, imaće neoporezivi mesečni prihod od 19.300 dinara, odnosno na nivou kvartala - 57.900 dinara. Normirani troškovi u ovom slučaju iznose 34 odsto.

Inače, normirani troškovi su oni troškovi poslovanja koji se priznaju, i to bez ikakog dokaza da su napravljeni, a uz pomoć njih se dolazi do osnovice za plaćanje poreza i doprinosa. To znači da se ovi troškovi oduzimaju od uplate, kako bi se dobila osnovica za obračun poreza i doprinosa.

Primera radi, ako za pruženu uslugu normirani troškovi iznose 20 odsto, od primljene uplate od 1.000 evra oduzeće se tih 20 odsto, te će osnovica na koju se računaju porezi i doprinosi da iznosi 800 evra.

Na osnovicu, koja se dobija tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzmu normirani troškovi i trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda, obračunava se porez od 10 odsto, doprinosi za zdravstveno osiguranje od 10,3 i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje od 25 odsto.

Model B

Model B oporezivanja, s druge strane, znači da će neoporezivi iznos na mesečnom nivou biti 32.000 dinara, dakle 96.000 po kvartalu, a po ovom modelu - normiranih troškova nema.

Osnovica za poreze i doprinose se, u ovom modelu, dobija tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzme trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda, a na nju se obračunavaju porez od 20 odsto, doprinosi za zdravstveno osifuranje od 10,3 i za PIO od 25 odsto.

