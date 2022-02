NAJBOGATIJI SRBIN PLAĆA 7,9 MILIONA ZA POREZ! Vlasnik je desetina stanova od čak 3.522 kvadrata! EVO ŠTA JOŠ POSEDUJE!

Ako prosečan stan u prestonici ima između 60 i 65 kvadratnih metara, to znači da najbogatiji Srbin u svom vlasništvu ima više od 55 stanova!

Prema podacima Poreske uprave, Beograđanin koji je porez na imovinu platio tačno 7.924.247 dinara, odnosno oko 67.000 evra, vlasnik je nekoliko desetina stanova koji ukupno imaju čak 3.522 kvadrata.

Poređenja radi, ako prosečan stan u prestonici ima između 60 i 65 kvadratnih metara, to znači da najbogatiji Srbin u svom vlasništvu ima više od 55 stanova!

- Za ukupno 3.522 kvadrata stanova on je platio tačno 7,1 milion dinara, dok je za poslovne objekte površine 318 kvadrata dao 481.000 dinara. Nešto više od 110.000 dinara izdvojio je na ime poreza na garaže i garažna mesta, kao i 230.753 dinara za građevinsko zemljište površine 1.107 kvadrata - pokazuju podaci Poreske uprave.

Računica Šta sve ima Najbogatiji Srbin poseduje: - 3.522 kvadrata stanova - 318 kvadrata poslovnih objekata - 53 kvadrata garaža i garažnih mesta - 1.107 kvadrata gradevinskog zemljišta

Poreski stručnjak Ivan Raonić kaže da ga ovaj podatak ne iznenađuje, ali i napominje da to ne znači da će svi koji u svom vlasništvu imaju 5.000 kvadrata morati da plate identičan iznos na račun poreza.

- Sama visina poreza zavisi od zone u kojoj se nekretnina nalazi, njene površine i vrste - objašnjava on.

Rok za uplatu prve rate ovogodišnjeg poreza na imovinu u Srbiji istekao je 14. februara, a svi gradani koji još nisu izvršili ovu obavezu prema državi moraće da plate penale.

Obaveze Građani plaćaju sedam poreza Pored poreza na imovinu, građani ima obavezu plaćanja ukupno sedam poreza: 1. Porez na nekretnine 2. Porez na automobil 3. Porez na plovila 4. Porez na oružje 5. Porez na poljoprivredno zemljište 6. Porez na dohodak 7. Zakup grobnog mesta

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu plaća se zatezna kamata od oko deset odsto na godišnjem nivou. Građani Srbije zbunjeni su jer ne znaju koliko treba da plate prvu ratu poreza ako poreska rešenja sa obračunatim porezom stižu posle 15. februara.

Zato je veoma važno da svi znaju da se prva rata poreza na imovinu plaća u istom iznosu kao i poslednja prošlogodišnja rata, a da se razlika u iznosu po novom poreskim rešenju uplaćuje najkasnije uz drugu ratu.

- Porez na imovinu gradani Srbije plaćaju kvartalno, u četiri rate, i to 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra. Ipak, može se desiti da taj datum pada u subotu, nedelju ili državni praznik, pa je rok za uplatu prvi naredni radni dan - kaže Raonić i dodaje:

Onlajn provera poreza Građani Srbije od 2019. godine preko mobilne aplikacije Moja LPA mogu da provere visinu poreza na imovinu. Ova aplikacija je besplatna i dostupna je i za Android i iOS korisnike. Potrebni su samo korisničko ime i lozinka, a zahtev se lično podnosi u nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji (LPA) kako bi se aplikacija aktivirala.

- Po zakonu, za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu. Takođe, građani koji kasne sa uplatom mogu biti kažnjeni i novčanim iznosom, a visina kazne zavisi od visine neplaćenog poreza. Ipak, država nema praksu da na ovaj način kažnjava građane, to se dešava veoma retko, pa je jedini penal koji plaćaju zapravo kamata. Međutim, zakonom je propisana i kazna od 50.000 dinara za one građane koji ne podnesu prijavu za porez! Svaki građanin, kada stekne nekretninu u svom vlasništvu, dužan je da podnese prijavu Poreskoj upravi, a svako ko to ne uradi biće kažnjen.

Kurir.rs/Informer