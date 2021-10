PORESKA UPRAVA ČEŠLJA DRUŠTVENE MREŽE! Slike sa putovanja mogu SKUPO DA VAS KOŠTAJU! Obaveznice skaču do vrtoglavih cifri

Novi zakon o poreklu imovine osim što traži od turističkih agencija da dostave podatke o svim putnicima čiji su aranžmani skuplji od 5000 evra, izaziva i posebnu pažnju javnosti jer će se na udaru poreznika naći i društvene mreže.

Primetno je da mnogi kače fotografije sa skupocenih destinacija, ali i fotografije skupocenih stvari na instagram, fejsbuk, tik tok i tviter. Upravo ove osobe možda se nađu na udaru Poreske uprave koja će preko odelenja za rizik procenjivati da li je to lice vredno pažnje ili ne.

Vest da će Poreska uprava "češljati" i društvene mreže zabrinula je mnoge, a kako navode Miroslav Đinović i Aleksandar Radivojević u Usijanju na Kurir televiziji, cilj da se otkrije nelegalno stečen novac, koji se stavlja u leglane tokove.

- Mi se i sada bavimo tom vrstom posla, ali je vrlo mali broj tih aktivnosti. Ono na šta slika na društvenoj mreži može da vas uputi je to da to fizičko lice negde putuje. To putovanje će se uzeti u obzir jedino ako se dokaže da je on platio i da je otputovao. Nije dovoljna vaša slika na Fejsbuku da ste vi bili na Sejšlima i da vam poresku osnovicu uvećam za 10.000 evra. Važan je dokaz da ste u određenoj agenciji platili tih 10.000 evra i nije oporezivanje vaš provod na Kubi ili gde već, već je oporezivanje u delu onda kada ste izvadili taj novac i platili. Cilj poreske uprave je da napadne sva mesta u kojima neko želi da novac iz nelegalnih tokova ubaci u legalne. Novac sam po sebi ne donosi nikakvo zadovoljenje. On postaje bitan kada vi platite nešto sa njim - kaže Miroslav Đinović, direktor Poreske uprave.

