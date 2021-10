BROJ ZA PRIJAVLJIVANJE LEKARA ANTIVAKSERA ZOVU SAMO LJUTI PROTIVNICI VAKCINA PROTIV KORONE! Govore i pišu svašta, prete lekarima!

Broj koji je Ministarstvo zdravlja 14. oktobra pustilo u funkciju radi prijavljivanja lekara koji pacijentima ne preporučuju vakcinu bez opravdanih razloga zloupotrebljavaju antivakseri tako što putem njega prete doktorima i članovima kriznog štaba, saznaje Kurir u nadležnom ministarstvu.

Kako navode, na Vajber broj 064/8811405 javljaju se oni koji se protive vakcinaciji i ne samo da tu propagiraju svoje stavove već i prete lekarima koji preporučuju vakcine protiv koronavirusa. Ozbiljne pretnje upućuju se naročito članovima kriznog štaba.

- Pravih prijava nema, ali će se na sve adekvatno reagovati. Problem je što su antivakseri i ovo zloupotrebili i to koriste za širenje svojih stavova, a još gore je što prete onima koji su tu da čuvaju naše zdravlje - poručuju iz ministarstva.

Na sajtu nadležnog ministarstva navedeno je da će sve nepravilnosti koje budu dostavljene putem ovog broja biti procesuirane pred sudom časti Lekarske komore Srbije, odnosno biće podnete prijave za ugrožavanje života i zdravlja građana protiv navedenih lekara.

Ministarstvo zdravlja još jednom je pozvalo sve građane koji se do sada nisu vakcinisali da to učine što pre, jer je to jedini način na koji se epidemija koronavirusa može staviti pod potpunu kontrolu.

