DOMAĆIN VELJO IZ ARILJA ČVRSTO VERUJE DA TREBA UVESTI I OVAJ POREZ: Neudate i neoženjeni da plate, sede u kafićima sa po 30 godina

ARILJE - Najbolji saveti mogu se čuti od vrednog srpskog seljaka koji uprkos svim poteškoćama porodicu drži na okupu.

Tako u ariljskom selu Lopaš vredni domaćin Velja po hladnom jesenjem danu peče čuvenu srpsku mučenicu i to sedmi dan, a iako je njegovo dvorište puno raznih generacija, on kaže da je međusobno poštovanje najvažnije.

"Država se zasniva na porodici, ako je zdrava porodica i ima nekog poštovanja, ne samo prema starijima, treba da poštuju i mlađi starije i stariji mlađe, da imaju razumevanja svi prema svima. Drugačije je kada imate porodicu, jer sve potiče iz nje, kada imate unuku, unuka, drugačije ćete se ponašati prema nečijem drugom detetu. Niko mi ne može reći da se čovek koji ima porodicu i onaj koji nema ponašaju isto. Svako bi da kuka na državu, a ko god hoće da zaradi, može da zaradi u bilo kojoj državi da je, istina, nekad je bilo lakše, nekad teže, ali ako imaš porodicu, tu si negde, sve u svemu imaš porodicu", rekao je Veljo Golubović za Glas zapadne Srbije.

Kroz razgovor Veljo kaže da su se danas granice mnogo pomerile i kako kaže treba uvesti porez onima koji nisu udati i oženjeni.

foto: Glas zapadne Srbije/J. Nikolić

"Svaka čast onima koji idu na fakultet, ajde negde do 28 godine, ali žene do 25, a muškarci do 30 godine, posle toga treba da plaćaju porez, neka gaje tuđu decu, neka rade, a neka budu oporezovani. Za vreme Miloša Obrenovića svako uvo neoženjeno moralo je da zasadi ne znam koliko šljiva, jer smo tad izvozili šljive i svinje, a sad, sad sa 30 godina kafići su puni, samo mobilni telefoni. Nisam ja protiv tehnologije, ali telefoni će da unište društvo, momci i devojke šalju neke slike, lajkuju nešto, ceo dan provode tako, garantujem da 70 odsto našeg stanovništva veći deo života provodi na telefonu.

Ranije si morao da odeš u lice da joj kažeš ono što misliš, to je bila ljubav, a sad ovo, ovo ti je sad ništa", kaže Veljo.

Kurir.rs/Glas zapadne Srbije