BEZOS IZNEO CRNU PROGNOZU, EVO KAKO ĆE POGODITI SRBIJU! Dr Stanišić: U ovoj oblasti cene će najviše rasti samo zbog jednog razloga

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu i snivač kompanije Amazon, multimilijarder Džef Bezos izneo je svoja predviđanja za kako kaže dolazeću recesiju.

Džef Bezos je upozorio da se američka recesija nazire i savetovao potrošače i preduzeća da naprave zalihe gotovine u slučaju da dođe do razornog pada.

Amazon će otpusiti preko 10.000 radnika, Fejsbuk će isto preduzeti čistku radnih mesta, a to će biti slučaj mnogobrojnih kompanija širom Amerike.

Gost u jutarnjem programu Kurir televizije bio je prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta "Singidunum".

On je pojasnio da li se recesija tiče samo Amerike ili i ostalih delova sveta.

- Ja godinama govorim o krizi koja je krenula 2001. godine i ovo je samo nastavak toga, jer te godine kada je došao Džordž Buš Mlađi, on je uveo novi standard u računovodstvu, a to je da kada se jednom prometne akcija na berzi, jedna od milion u nekoj firmi, po ceni po kojoj je ona prodata procenjuje se ostatak kapitala i onda su veštački krenule da se dižu cene akcija, cene korporacija. To se videlo 2008. godine i to se pokušalo nekako kontrolisati, jer je bio smanjen nivo dispoporcije, da bi on krenuo ponovo da raste jer bankari žele da izdaju kredite, pa ubeđuju ljude da nešto vredi više nego što ono zapravo vredi - rekao je Stanišić.

Osvrnuo se i na uticaj rata, kao i na to da digitalne platforme imaju više novca od fabrika automobila.

- Posle naduvanja balona tih kredita, moralo je skrenuti pažnju na nešto drugo, pa je tako krenuo kovid, jedna vrsta biološkog rata, a sada imamo i realan rat koji će se širiti na više mesta, a cene će nastaviti da skaču u čitavom svetu. To je kao da se otimamo za neko malo ćebe, svi bi da se pokrijemo, ali ne može. Sa jedne strane imamo virtuelno plasiranje robe, pogledajte samo društvene mreže koje imaju više novca od fabrika automobila. Takođe utiče uvođenje robota u proizvodnju, imamo veliku dispoporciju tzv. četvrta industrijska revolucija će dovesti do toga da će pola radnika biti višak - rekao je predsednik Univerziteta "Singidunum".

- Na nas će se preliti u manjem obliku, mi smo mala ekonomija, mi imamo razvijenu poljoprivredu tj. imamo višak proizvoda koji se odnose na hranu i životne namirnice. Porašće cene određene tehnike, recimo kod nas će se zbog štampanja novca sa Zapada osetiti novi talas. Stanovi rastu jer se štamapani novci kanalima ubacuju ovde i onda se dižu cene stanova, kuća, zemlje, kupuju se vode i novi resursi. Sa druge strane imamo porast cena kirija, pa će stranci koji su bili ovde otići u Budimpeštu - zaključio je Stanišić.

