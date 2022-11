SRBIJA MOŽE MIRNO DA SPAVA: Stručnjaci navode da upozorenja milijardera treba shvatiti ozbiljno, ali da krizu ČEKAMO SPREMNI

Zastrašujuća ekonomska upozorenja stižu od najbogatijih ljudi na svetu!

Mnogi od njih tvrde da je pred svetom razorna kriza i nazivaju je "majka recesije". A da bi ipak bili optimistični kažu: "Nadajte se najboljem, ali se pripremite za najgore"!

Velike IT kompanije otpuštaju radnike, a svetski milijarder Džef Bezos navodi da smanjenje radne snage tek dolazi i poručuje američkim domaćinstvima da odlože kupovinu novih televizora, frižidera, automobila, tehnike, jer se, kako kaže, ekonomski rizici pogrošavaju. Savetuje da je najbolje praviti rezerve gotovine jer je to jedini način da se spremi za ekonomsku katastrofu.

Šta mi u Srbiji možemo da očekujemo u doba globalne krize? U kojoj valuti treba štedeti? Da li je pametno kupovati nekretnine, podizati kredite ulagati na berzama?

Na ova pitanja odgovarali su u emisiju Usijanje Veroljub Arsić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžemnt

Rabrenović je konstatovao da će se posledice aktuelnih turbulentih događanja osetiti u skorije vreme.

- Živimo u kompleksnom vremenu gde će ukupne posledice svih aktuelnih dešavanja u ne tako dalekom vremenu doći na naplatu. Treba osluškivati mudre reči uspešnih ljudi, poput Bezosa. a njegove reči govore u prilog tome da sve poskupljuje. Ekonomija je jedna fina biljka koju treba negovati i mnogo manji problemi mogu uticati na ekonomiju, a kamoli ovo što se danas događa. Sve to narušava ravnotežu jedne fine ekonomske logike koja je poslednjih decenija postojala. Od veštine lidera u poslovnom svetu zavisi koliko će uspeti da situaciju preokrenu u svoju korist - kaže Rabrenović

Veroljub Arsić rekao je da ga Bezosovo viđenje situacije plaši, ali da je Srbija spremna za najgori mogući scenario.

- I mene je uplašio Bezos. Postoji realna opasnost od jedne ozbiljne ekonomske krize, pogotovo u zapadnoj hemisferi i to pre svega zbog situacije u Ukrajini, na koju niko nije bio spreman. Mi ne možemo da budemo van toga. Bitno je samo da se ozbiljno spremimo, a koliko vidim predsednik (Aleksandar) Vučić i vlada se spremaju za najgori mogući scenario - tvrdi Arsić.

Rebrenović je primetio da je Bezosova poruka dvosmislena.

- On je poslao dve poruke koje su suprotstavljene. U ekonomskim zakonima postoje pravilnosti koje su narušene. Kada kaže "nadajmo se najboljem" on kaže nadajmo se povratku stabilnosti. SAD i Rusija i dalje o tome razgovaraju i taj razgovor je na visokom nivou. Ako se postepeno dođe do primirja mogla bi situacija da se poboljša. Kad kaže "možemo da doživimo najgore" tu se misli na zaoštravanje vojnog sukoba koji može da dovede do još većeg iscrpljivanja - rekao je Rabrenović.

On smatra da se spoljna politika Vlade Srbije trenutno vodi u interesu države.

- Evropa je živela kao i svet relativno mirno. Bilo je povremenih sukoba, međutim, ovo se malo više zahuktalo što nisu računali ni jedna, ni druga strana, i sada se međusobno optužuju. Ko god da je odgovoran, naše rukovodstvo preduzima sve moguće mere da budemo spremni za krizni period koliko god je to moguće. Mislim da se za sada dobro držimo. Glasanjem u Ujedinjenim nacijama stavili smo se na stanu civilizovanog sveta. Ova kriza manje ili više pogađa svaku zemlju po njenim specifičnostima. Neke zemlje imaju koristi. pogotovo one koje imaju energetske resures čije je cena skočila - ocenio je Rabrenović.

Arsić smatra da Srbija nikad u u svojoj istoirji nije bila spremnija za suočavanje sa teškim periodom:

- Mogu da kažem da Srbija nikad u svojoj istoriji nije bila spremnija. Naš glavni problem su energenti. Ako nema gasa opteretićemo elektro-energetski sistem. Naše rezerve nisu nikad bile veće. Da ništa ne uvezemo dva meseca, imamo dovoljno energetskih rezervi. Nismo dozvolili preterani izvoz hrane, a to smo mogli u okviru "Otvorenog Balkana". Jedan dobar deo hrane je ostao u Republici Srbiji baš zbog te bojazni zbog poremećaja u snabdevanju. Sa te strane smo najbezbedniji što možemo.

Na temu ulaganja u nekretnine Rabrenović je konstatovao da tu ne postoji univerzalan odgovor već da svaki pojedinac i porodica treba da naprave procenu na osnovu svojih mogućnosti:

- Moji prijatelji, koji su skupili dosta novca, rekli su da mi da im se najviše isplati da kupe jednu nekretninu, tako da oni misle da tako mogu da se zaštite. To je u redu, s tim je možda najbolje diverzifikovati rizike, a ne koncentrisati sav novac na jedno ulaganje, ili kako kažu Englezi: "Ne treba držati sva jaja u istoj korpi".

Arsić se suzdržao od davanja saveta po pitanju ulaganja u nekretnine i konstatovao da je rast njihovih cena posledica krize i odnosa ponude i potražnje koji se menja s obzirom na veliki priliv građana iz Rusije i Ukrajine.

On je s obzirom na, kako kaže, veliku količinu deviznih rezervi ukazao na mišljenje jednog dela javnosti koji tvrdi da je najbolje ulagati tamo gde je kamata fiksna.

- Ono što nam daje nadu da ćemo sa što manje posledica da prođemo kroz ovu krizu jestu naše devizne rezerve. Imamo dobru pokrivenost uvoza izvozom što daje neku određenu stabilnost. Ako već građani moraju da se zadužuju to je, ne moja preporuke, nego jednog dela javnosti, da to rade tamo gde je kamata fiksna i gde su rate predvidive. To je možda najsigurnije - rekao je Arsić.

On je naglasio da je s obzirom na stepen deviznih rezervi kurs evra predvidiv, što je, kako kaže, veoma važno za državu i njene građane.

- Veliki napor je uložen da kurs evra ne bude fiksan nego predvidiv. Postoje razni faktori kako se to posmatra. Stepen deviznih rezervi je toliko veliki da dugi vremenski period može kurs evra učini previdivim što je jako važno za državu - zaključio je Arsić.

