BUDUĆNOST KOJA SE OTELA KONTROLI? Prof. Marić o šokantnim promenama u svetu LUKSUZNIH brendova: Dizajneri izlaze iz realnog sveta!

Metaverzum, odnosno fiktivni svet, zasigurno ima svoj kutak u kojima je ljudima bitno kako se predstavljaju.

Ovu priliku prepoznala je prof Aleksandra Marić kojoj je specijalnost razvoj luksuznih modnih brendova.

Ona tvrdi da će se u budućnosti više akcentovati virtuelni orman nego fizički.

Ona je više o ovoj temi rekla u jutarnjem programu "Redakcija", a Aleksandra Marić predaje na univerzitetima širom Evrope i osnivač je prve konsultanstske kuće na ovim prostorima koja se bavi savetovanjem luksuznih i modnih brendova.

Prvo je rekla da prati tok mode, ali i da je ona veoma prisutna u svim modeli virtuelnih svetova i da će samo dobijati na značaju.

- Osnovala sam konsultantsku kuću za savetovanje modnih brendova. Mi se trudimo da u svakom trenutku primetimo šta je najnovije u svetu modnih brendova, kako bismo našim klijentima mogli da ponudimo najbolja rešenja. Pre par godina skapirali smo da to prisustvo virtuelnih svetova, namerno izgrađenih ili prisutnihi u video igrama, potencira modu koja je u njima sve višre prisutna - započela je Marić.

Mimo toga, ona je spomenula i prekomernu potrebu za autentičnosti na platformama koje se nalaze iza ekrana.

- Čim mi imamo digitalno prisustvo negde, onda želimo da to izgleda na određen, autentičan način. Trudimo se da svoj identitet i stil iskomuniciramo i da se razlikujemo od ostalih igrača u igrici. Sa druge strane, to je prisutno već godinama na društvenim mrežama, i to je vrsta virtuelnog sveta u kojem se svi nalazimo u toku dana, svakog dana - rekla je Marić.

Nakon toga, osvrnula se na budućnost mode metaverzuma.

- Razlog za kupovinu odeće se promenio, kada nešto gledamo u prodavnici mi to provlačimo kroz lični filter i pitamo se kako će to da izgleda kada se slikamo i postavimo na društvenu mrežu. Čak su dizajneri poznatih luksuznih brendova počeli da dizajniraju svoju odeću da bude što bolja za fotografisanje. Idemo ka tome da će naš digitalni orman postati mnogo bitniji od onog kojeg imamo kod kuće, to je naša budućnost - zaključila je Marić.

