Internet prevare sve su češće, a neretko se dešava da korisnici budu namamljeni da daju svoje podatke, koji posle budu zloupotrebljeni, pa ostanu bez novca na računu.

Poslednji u nizu takvih slučajeva dogodio se kada je jednom Beograđaninu ukradeno 340.000 dinara. Naš reporter Predrag Žambok bavio se ovom temom u razgovoru s Dejanom Gavrilovićem iz Udruženje građana za zaštitu potrošača "Efektiva".

Žambok je prepričao događaj u kom je Beograđaninu, koji je prethodno čekao paket preko "Pošte" stigao SMS sa tekstom da plati carinu. Nakon što je to uradio, shvatio je da je prevaren. Postavlja se pitanje kako su hakeri uopšte mogli da saznaju da ovaj čovek očekuje pošiljku.

- Velika je nepoznanica kako su to saznali. Moguće da su išli nasuminčno. Internet kupovina je sve dominantnija, zaštite su sve bolje, ali hakeri uvek pronalaze način kako da na lak način dođu do novca. Na građanima je da vode računa, bez obzira na to da li se SMS poklapa sa očekivanjima o nekoj pošliljci. Treba voditi računa o ostavljanju ličnih brojeva. Ovde je poruka bila da se carina plati u evrima što je potpuno nelogično. Trebalo je da u Pošti i u Carini proveri verodostojcnot poruke - objašnjava Gavrilović.

02:41 OVO SU OSNOVNA PRAVILA KADA KUPUJETE ONLAJN! Dejan Gavrilović iz Efektive upozorava: Prevaranti sve domišljatiji, ne budite naivni

Kako kaže, sve je veći broj građana koji su na meti prevaranata prilikom internet transakcija.

- Imamo dosta žalbi na internet kupovinu. Što zahvaljujući dimišljatošću prevaranata, što naivnosti samih kupaca - rekao je Gavrilović.

Kurir.rs

