PREDSEDNIK VUČIĆ: Nivo stranih investicija u 2022. dostigao 4,4 milijarde evra

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u 2022. godini nivo stranih investicija u zemlju dostigao 4,4 milijarde evra što je kako je ocenio, apsolutni rekord.

Vučić je kazao da je nivo direktnih stranih investicija za 13,6 odsto veći u odnosu na kako je rekao, rekordnu 2021. godinu.

"To je neverovatan uspeh u godini rata u Ukrajini. Očekujem da to bude 63 odsto ukupnih direktnih stranih investicija na Zapadnom Balkanu", kazao je Vučić za televiziju Pink. On je kazao da se promenila struktura investitora i da "mnogo više" kompanija iz Kine i Japana ulaže u Srbiju.

"Očekuje nas otvaranje treće fabrike kompanije Boš, pa Kontinentala. Imaćemo strahoviti rast zbog nemačkih kompanija", rekao je predsednik.

Vučić je dodao da očekuje dalje pritiske na Srbiju u vezi Kosova i Metohije, ali i oko uvodjenja sankcija Rusiji.

"Možda ćemo morati to da učinimo ne pod pritiskom nego pod pretnjom nečega mnogo većeg. Nikad ništa ne obećavam, ali je moje možda mnogo više od nečije najtvrdje zakletve", rekao je Vučić.

