BEOGRAD ZA NOVU GODINU BIO PUN ŠPIJUNA, KAO KAZABLANKA Vučić: Broj agenata u 2023. rekordan

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić danas je rekao da mu je čista savest po svim pitanjima, i da je našim ljudima sa KiM rekao da ako znaju da nije bio uz njih svih ovih godina, onda ne treba da mu veruju.

On je gostujući jutros na TV Pink objavio da je Kfor odbio naš zahtev za povratkom srpskih snaga bezbednosti na KiM.

- Uvek je lako biti protiv, to je u ljudskoj prirodi. Skupe se komšije, pa ogovaraju. Najlakše je pronalaziti krivca za svoje neispunjene živote u onome ko je na vlasti. Ja sam čuo od Ljilje Smajlović, da je moja majka bila urednik vesti na RTS kada je bombardovana zgrada. Mi smo gonili mnogo više Dragoljuba Milanovića, osim NATO koji je izvršio direktan zločin. Kada ne možete da uradite nekom jačem, gonite nekog svog. To postoji u prirodi dela ljudi. Ne mogu da kažem da sam oguglao. Tri godine sam trpeo laži oko Jovanjice, za koju nisam ni znao šta je. Nemojte da smetnete sa uma, za Novu godinu i Božić Beograd je bio kao Kazablanka. Rekord smo postigli, okupirali su sve hotele. Privatne smeštaje kuće, zgrade vile. U Beogradu to nije zabeleženo od Drugog svetskog rata pa do danas - ističe Vučić.

Predsednik je dodao da su upravo strane službe sprečile da koristimo litijum, koji je mogao da obezbedi ogroman rast.

Kurir.rs