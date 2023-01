40.000 RADNIKA U SRBIJI ODLEŽI NAJMANJE 2 NEDELJE KOD KUĆE A DA IM NIJE AMA BAŠ NIŠTA! Ovo su 3 glavna razloga za lažno bolovanje

BEOGRAD - Sve je više onih koji otvaraju lažna bolovanja, a koja predstavljaju sve veći problem poslodavaca.

Najčešći razlozi zloupotrebe ovog prava su putovanja, dodatni rad, a često I nezadovoljstvo na poslu.

Navike iz školskih klupa da, kada nam nije do učenja, kažemo da smo bolesni, mnogi su preneli I u zrelo doba. Dovoljno je poznavati lekara da bolovanje iskoristimo van kreveta.

Tokom 2022. godine oko 40 hiljada zaposlenih koristilo je pravo na bolovanje, iako nisu imali zdravstvene tegobe, tvde u Uniji poslodavaca.

"Ono što mi savetujemo našim poslodavcima je da svojim opštim aktima preciziraju način kontrole korišćenja ovog prava. U smislu da u svojim pravilnicima o radu jasne procedure navedu ako posumnjaju da neki zaposleni zloupotrebljava to svoje pravo. Mogu da sklope ugovore sa nekim zdravstvenim ustanovama i da pošalju zaposlenog na kontrolni pregled, ako posumnjaju da on bez razloga koristi to pravo", kaže Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca.

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da je u 2022. godini izvršeno oko 2.500 provera bolovanja i da su u 12 odsto slučajeva utvrđene određene nepravilnosti.

Najčešća kazna je ukidanje plate i doprinosa za period koji se utvrdi da je sporan. Osim toga, poslodavac ima pravo da zaposlenom uruči otkaz.

Bolovanje do 60 dana određuje izabrani lekar, a od 61. dana lekarska komisija.

"Bolovanje koje je cenio lekar, kontroliše prvostepena lekarska komisija, a bolovanje koje je cenila prvostepena komisija, kontroliše drugostepena komisija. Ocena drugostepene komisije je konačna. Ako imamo zahtev poslodavca ili Republičkog fonda za kontrolu bolovanja koje je cenila drugostepena komisija, veštačenje rade tri lekara specijalista odgovarajuće specijalnosti u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa", kaže Vesna Latinović iz RFZO.

Bolovanja se proveravaju na zahtev poslodavca ili RFZO.

Kurir.rs/Blic/TV Prva