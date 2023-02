U SRBIJI MOŽEŠ DA SE SKUĆIŠ I ZA 5.000€: Ovako izgleda kuća za 14 evra po kvadratu! Svi bacili oko na malu belu od 11.500 (FOTO)

BEOGRAD - Čini se da cene nekretnina u Srbiji ne prestaju da luduju ali većina koja bi da kupi s nadom očekuje da će se obistiniti prognoze stručnjaka - da se već s prolećem očekuje njihov pad i normalizacija.

Na društvenim mrežama postoje brojne grupe u kojima vlasnici bez posredovanja nude svoje nekretnine na prodaju ali ima i agencija koje idu baš na cene do 15.000 evra - ne samo za ljude koji žele da se skuće a nemaju više nego i za one koji bi jeftino da dođu do vikendica na selu.

Neke cene su više nego iznenađujuće poput 100, 33 ili 44 evra po kvadratu za zidane kuće. Lokacija jeste bitna, ali prioriteti su se mnogima u međuvremenu promenili, posebno posle konkursa države Srbije koja poklanja seoske kuće na selu, u vrednosti do 10.000 evra, mladima i porodicama koje žele da žive i privređuju na selu. Između ostalog, ta akcija koja ima za cilj da spreči odumiranje srpskih sela, izazvala je veliko interesovanje mladih parova koji bi da porodice podižu na svojim imanjima, daleko od grada.

Ponuda na selu je raznovrsna - od skromnih kućica do velelepnih vila ali ko ne može da izdvoji mnogo a želi da je svoj na svome može za cenu jednog beogradskog kvadrata da kupi celo imanje!

Evo šta se trenutno nudi, od najskupljeg do najjeftinijeg...

Celo domaćinstvo za 15.000

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Vlasnik iz okoline Paraćina nudi na prodaju čitavo domaćinstvo za 15.000 evra uz napomenu da je reč o useljivoj kući sa potpuno novim krovom, koja ima svoju bunarsku vodu.

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Kuća u prirodi kod Aleksinca za 13.000

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Imanje - kuća s placem, koja se trenutno nudi za 14 evra po kvadratu nalazi se u prirodi, u selu nadomak Aleksinca, u bagremovoj šumi.

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Trosobna kuća u Bačkom Bregu za 12.500 plus podrum

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

U okolini Sombora, u Bačkom Bregu, prodaje se trosobna kuća.

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Dvospratnica s placem kod Leskovca za 66 evra po kvadratu

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Prodavac vikendice na Partizanskoj česmi kod Leskovca pohvalio se uvedenom vodom, strujom, kanalizacijom, prizemljem i dva sprata, kao i terasama za svaku spavaću sobu za ukupno, s placem, 12.000 evra.

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Kućica za 11.500 na sat i nešto od Beograda

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Najviše pažnje izazvala je kuća od 56 kvadrata sa dve spavaće sobe, kupatilom i kuhinjom s trpezarijom. Nalazi se u blizini Jagodine na 10 ari placa, a cena za čitavu nekretninu - kuću sa zemljištem iznosi 205 evra po kvadratu.

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Kad je reč o najjeftinijim nekretninama, ovo su kuće koje se zajedno sa zemljištem prodaju za 6.000 i 5.000 evra.

Kuća za 6.000 evra

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

Prodaje po polovinu od dve kuće na 12 ari za 5.000 evra

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

foto: Printscreen/Sve nekretnine

