DEVOJKA IZ GRADA ZATALASALA MREŽE OGLASOM DA KUPUJE KUĆU NA SELU: Nismo bogataši, imamo 15.000€! Znam da tamo negde zarasta i čeka

BEOGRAD - "Pozdrav svima, mladi bračni par traži kuću sa okućnicom i zemljom. Imamo par stavki koje prosto moramo da ispunimo jer bismo živeli tradicionalnim životom. I nemojte mi reći da nema toga što tražimo jer znam da tamo negde zarasta i čeka, napisala je mlada žena po imenu Ivana ostavivši svoj "oglas" na Fejsbuku, u jednoj od grupa gde ljudi bez posrednika nude svoje nekretnine.

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Ona je potom napisala i ovo

"Potrebni su sledeći uslovi:

-da bude u koliko-toliko funkcionalnom stanju

- da ima smeštaj za životinje i hranu

- da ima pijaću izvorsku vodu

- da bude na sunčanom mestu zbog solarnih panela

- 2-3 hektara obradive zemlje (od toga nesto šume )

- osnovna škola u krugu od par kilometara"

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Ona je potom dodala da bi idealna lokacija bila na potezu Kragujevac-Kraljevo plus okolna mesta, ali i druge lokacije dolaze u obzir.

"I da sve to bude do 15.000 evra. Nismo strani državljani niti bogataši te s toga vas molim da ukoliko ima neko tako nešto nek mi se javi porukom. Cena možda jeste mala ali toliko smo u stanju da ponudimo i razapnite me sada zbog toga. Svako dobro svima", zaključila je Ivana verovatno i ne pretpostavivši da će njena molba naići na ovoliki odziv i na desetine komentara.

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Kurir.rs/Facebook/Jeftine nekretnine