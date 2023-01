GORŠTAK DANE DOBIO NOVU KUĆU I STRUJU, ALI TUGUJE! Evo kako sada živi i šta kaže o ulozi oca! Kristina ćuti, njeni roditelji ljuti

Najpoznatiji gorštak na Balkanu Danijel Dane Biorac pre nekoliko godina popeo na Goliju i ljude nije viđao po nekoliko meseci. Tada je živeo skromno u kući koju je sam napravio, ali samo nekoliko meseci nakon što je javnosti postao poznat, njegov život se drastično promenio.

Za Daneta se čulo kada je na Kurir televiziji emitovana reportaža o ovom momku rođenom u Novom Pazaru.

Dane se zahvaljujući tome ubrzo i oženio Kristinom iz Sarajeva, dobili su sina Jovana, a sada je pokazao i koliko mu se život za veoma kratko vreme promenio.

- Pomaže bog dobri ljudi. Jel ovo moguće da se u planini sretnu ljudi - pozdravio je Dane televizijsku ekipu "Oko magazina".

Odmah je ispričao ukratko šta se promenilo u njegovom životu proteklih meseci.

- Imam novu kuću, došla struja. Svašta po nešto se desilo za 10 meseci. Najbitnije je što je struja došla - rekao je gorštak Dane.

1 / 9 Foto: Printscreen/RTS/Oko Magazin

Otkrio je i šta je prvo uradio kada je dobio struju.

- Upalio sam sijalicu, nisam je gasio tri dana - rekao je Dane kroz smeh.

Pohvalio se govedima i ponosno pokazao celo imanje.

- Voleo bih kad bih mogao da napravim košaru, ali ne mogu da postignem sa parama, ne mogu, i kuću da mogu da napravim, ali ne mogu. Polako, ne može sve odjednom - rekao je Dane i dodao:

- Počeo sam da gradim košaru, da mi ne uzmu goveda, da ne kažu kako nemam uslove.

Naglasio je i da nije očekivao da će da dobije pomoć nakon emitovanja emisije.

- Za kuću ništa nisam platio. Samo sam im skuvao kafu, zaklao sam jagnje. Za košaru sam našao majstore.

foto: Pritnscreen/Youtube/A1tvNet

Kuća je, kako je rekao, koštala oko 50.000 evra, a izgradilo je preduzeće iz Novog Pazara.

- Nikla je od temelja, jedno preduzeće za puteve iz Novog Pazara je gradilo, sami su digli od temelja do krova. To je samo jedna firma, e to je stvarno retko danas - oduševljeno je ispričao Dane za "Oko magazin."

Kako je ispričao kuća ima pet prostorija, dnevnu sobu, dve spavaće, kupatilo, hodnik.

- Ovo je zidano, omalterisano. Greje se dobro, ne ladi se brzo. Sramota bi bilo da se ne preselimo ovde kad su nam već napravili. Komentarisali su ljudi, pričali da sam isprosio kuću. Što da ne ispoštujem ljude kad su sazidali kuću. Nisam im tražio to. Najviše je to zbog deteta, mog sina Jovana, mislim da su zato to uradili da dete ima uslove.

Osvrnuo se na negatine komentare i priče da živi od milostinje.

- Neko to priča iz neznanja, neko iz pakosti, ljubomore, da ponize, unište. Više ima ljudi koji, kad komšiji crkne krava uhvati i svoju ubije da komšija ne bi uzeo mleko od njega - rekao je Dane i dodao:

- Nigde nisam ništa tražio, ni ovu kuću nisam tražio. Tražio sam struju i put. Bilo je priče da sam i ženu i dete najurio, kako tražim od naroda odeću. Ništa to nisam tražio. Svi moji prijatelji koji me znaju, znaju da nisam tražio ništa. Slobodno nek priča ko šta hoće. Jeste mi krivo što tako pričaju, imam od čega da živim.

Kristina, Danetova supruga, nije htela da govori pred kamerama "Oko magazina" jer su se, kako kaže, njeni roditelji naljutili na nju jer im poznanici u Sarajevu pričaju kako ona i Dane žive od milostinje.

- Tražio sam struju, dobio sam i kuću, a ovo da sam nekom tražio da mi uplaćuje novac, nit tražim, nit pristajem. Ljudi su slali Jovanu paketiće, garderobu, njima nije bila potrebna, slali su nama. Nije nam to bilo neophodno, ali hvala im, da im se vrati na život i na zdravlje. Kako dete raste, mi ćemo višak garderobe da odnesemo u Crveni krst, kome treba da daju dalje. Jovanu sam kupio od para koje smo dobili paketiće hrane, i tim ljudima hvala i da im se vrati - kaže Dane.

U ovom kraju je, priča se, sramota živeti od milostinje, Dane je tradicionalno vaspitan i zna da ga neće poštovati ako se veruje da živi od milostinje. Sada on može da pomogne drugima od donacija koje je dobio.

- Prodam tele, kravu, imamo od čega da se snađemo. Daju nam pare na zajam, dok ne prodam tele, pa onda vratim. Nemojte da niko ništa uplaćuje, ima drugih ljudi kojima je potrebno. Meni je od para ostalo dvoje teladi, to je oko 1.000 evra. Do godine ću od toga imati dve krave, pa drugu telad i hvala stvarno svima što su slali.

Za 10 meseci, promenilo se dosta u Danetovom životu, ovde danas ima i struje i interneta, televizije, novu kuću i toplu. Put još nema, ali terenskim vozilom može da se dođe dok ne napada sneg.

Uloga oca

Dane i Kristina postali su roditelji krajem prošle godine i sada je otkrio kako se snalazi u ulozi oca.

- Dobro je, poranio je malo, rodio se pre vremena. Sikirali smo se, bio je u inkubatoru. Sada je dobro, raste, napreduje i to je najvažnije. Ne sme ništa da mu zafali, nama kako bude, ali on je na prvom mestu.

- Još vodu da uvedemo, sada imamo električni šporet, televizor, frižider. Ovde ćemo da uvedemo vodu, samo bazen da napravim. Frižider je najvažnije što imamo - priča Dane.

Rekao je i da mu je stara kuća ipak draža od nove, u kojoj sada žive.

- Ovde sam se oženio, sina dobio, radio na baterije zamenio televizor. Odavde je sve krenulo na bolje. Ovo mi je stara kuća, neko viče da je srušim, da je zapalim, ali ovo je moja kuća, sam sam je zidao, gradio. To je moje. Nek ostane, nek Jovan priča o njoj. Ova kuća mi je draža, jeste ona nova, ali ova mi je draža. Ovo je moje i samo moje. Nije mi niko napravio i zato sam ponosan - naglasio je Dane.

