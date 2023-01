Sastanak ministra odbrane i Krištofa Šalajem Bobrovničskog. Vučević: Odnosi Srbije i Mađarske su na istorijskom vrhu

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas sa ministrom odbrane Mađarske Krištofom Šalajem Bobrovničskim u Domu Garde na Topčideru.

Posle svečanog dočeka ispred stroja Garde Vojske Srbije, usledili su tet-a-tet razgovori dva ministra i sastanak delegacija.

Ministar Vučević, u obraćanju posle sastanaka, zahvalio je delegaciji Mađarske na poseti Republici Srbiji i na otvorenom prijateljskom razgovoru, što je „još jedna u nizu potvrda istorijski najboljih odnosa dve države”.

– Zajednički je zadatak da i u narednom periodu to ne samo čuvamo, nego pokušamo da unapredimo i na polju nadležnosti naša dva ministarstva. Razgovarali smo i o vojno-vojnoj, vojnoekonomskoj, vojnotehnološkoj, vojnonaučnoj saradnji, o svim aspektima kojima se bave ministarstva odbrane. Verujem da je pred nama novo poglavlje u saradnji odbrane između Mađarske i Srbije, rekao je ministar Vučević.

Kako je naglasio, odnosi dve zemlje su na istorijskom vrhu „pre svega zahvaljujući fenomenalnim odnosima premijera Mađarske Viktora Orbana i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića”. Takođe, kako je istakao, razgovarano je i o situaciji u Ukrajini, geopolitičkim prilikama u Evropi i u svetu, kao i o dešavanjima u regionu.

– Mi smo delegaciji iz Mađarske preneli i još jednom podvukli stavove Srbije po pitanju Kosova i Metohije, podelili našu zabrinutost vezanu za jednostrane akte administracije u Prištini, zajednički analizirali situaciju u regionu, Bosni i Hercegovini i ostalim susednim državama. Bar sam za Mađarsku i Srbiju siguran da imamo interes da čuvamo mir i stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana, rekao je ministar odbrane Srbije i poručio da je Srbija zahvalna na angažmanu mađarskih oružanih snaga na prostoru Kosova i Metohije, odnosno „na vrlo korektnom i profesionalnom odnosu u izvršavanju njihovih zadataka, suštine njihove misije kao pripadnika KFOR-a, ali i na fer i ljudskom odnosu prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji”.

– Podelio sam sa ministrom odbrane Mađarske naše želje da Mađarska, a ne sumnjam u to, odgovorno pristupi upravljanju ili rukovođenju snagama Althea ili EUFOR-a na prostoru Bosne i Hercegovine, svima je interes da mir i stabilnost budu apsolutno prisutni i u toj našoj susednoj državi. Ono što je sada već nesumnjivo jasna politika Srbije, a to je da naš put ka evrointegracijama ide preko Budimpešte, da je Mađarska najotvoreniji, rekao bih u dobroj meri najiskreniji prijatelj i saveznik Srbije u procesima evrointegracije. Budimpešta to nikada nije krila, smela je uvek da na najbolji mogući način zastupa i srpske ineterese u okviru svih EU institucija i mi prepoznajemo iskreno istinsku želju Mađarske da Srbija postane član Evropske unije. I prirodno je da žele da imaju sigurnog i bezbednog južnog suseda, naglasio je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, teme današnjih razgovora bile su i zajednički infrastrukturni projekti, brza pruga koja će povezati dva glavna grada, nastavak investicija kompanija iz Mađarske, jer je „Srbija dobro mesto za strane investicije”.

– Radujem se nastavku saradnje naše dve države, naroda, vlada i naša dva ministarstva. Siguran sam da će Ministarstvo odbrane Mađarske biti jedan od najboljih partnera Republike Srbije u narednom periodu i da ćemo mnogo toga zajednički uraditi na dobrobit našeg naroda i na dobrobit naših država, čuvajući i mir i stabilnost u regionu i jačajući naše veoma dobre odnose sa željom da budu još bolji i plodonosniji za Mađarsku i za Srbiju, zaključio je ministar Vučević.

Ministar odbrane Mađarske izrazio je zahvalnost na pozivu i istakao da je došao kao prijatelj kako bi razgovarali o saradnji vlada dveju zemalja.

– Ovo je prvi put da sam posetio Beograd u zvaničnom svojstvu i došao sam da bismo razgovarali o odnosima na nivou vlada i na nivou naših ministarstava. Tokom razgovora saglasili smo se da obe zemlje trpe veliki pritiske, nažalost, u ovim izazovnim vremenima i to sa dve strane.

Za nas je region Zapadnog Balkana od strateškog značaja i mi smo kroz vekove i kroz celokupnu istoriju, pa i sada, poklanjali veliku pažnju ovom regionu i smatramo da je Srbija ključni akter u tom području, naglasio je ministar Šalaj Bobrovničski.

Prema njegovim rečima, sa političke tačke gledišta, Mađarska podržava pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, jer bi to doprinelo boljoj stabilnosti u regionu i služilo interesima Srbije.

– S vojne strane, mi smo, takođe, prisutni u ovom regionu time što dajemo podršku, odnosno, doprinos najvećoj misiji NATO snaga na terenu, a to je misija KFOR, istakao je ministar odbrane Mađarske.

On je rekao i da je razgovarano i o pitanju koje za obe zemlje izaziva veoma veliku zabrinutost, a to je rat u našem istočnom susedstvu.

– Zainteresovani smo, kao male i zemlje srednje veličine koje najviše pate u ovakvim situacijama, da se započnu mirovni pregovori što je pre moguće i podržavamo da se taj proces što pre desi kako bi se došlo do kraja ovog rata. Međutim, saglasili smo se da u ovakvoj atmosferi u vremenu koje dolazi moramo da nastavimo da sarađujemo jer će za nas to vreme izazvati zabrinutost na različitim nivoima i u pogledu bezbednosti i u ekonomskim pitanjima, naglasio je ministar Šalaj Bobrovničski.

Kako je istakao, danas je razgovarano i o saradnji u oblasti odbrambene industrije, ali i o vojnoj saradnji u celini koja je na izuzetno dobrom nivou.

– Nastavićemo tu saradnju u različitim oblicima i na svim nivoima, a što se tiče saradnje u oblasti odbrambenih industrija, veoma je važno za zemlje naših veličina da nastave da izgrađuju svoje industrijske kapacitete kako bi podržale bezbednost u sopstvenim zemljama, rekao je ministar odbrane Mađarske.

On je, na kraju obraćanja, izrazio nadu da će se saradnja na svim nivoima između dve zemlje, posebno u oblasti odbrane, nastaviti, kako bi se gradila stabilnost naročito u oblasti migracija i da na to „treba staviti težište u narednom periodu”.