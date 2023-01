SNEG U SRBIJI NE PRESTAJE DA PADA! Snežni prekrivač sve deblji, KOLAPS na pojedinim deonicama, a evo kada se očekuje TOPLIJE VREME

Srbija je danas osvanula pod snegom, ali i sa znatno nižim temperaturama u odnosu na prethodne dane. Na planinama temperatura ne prelazi "nulu", a snežni prekrivač je iz sata u sat sve deblji.

I dok je za neke to slika zimske idile, mnogima, a pogotovo vozačima, predstavlja veliki problem. Na pojedinim deonicama saobraćaj je u kolapsu, a prema rečima dežurne ekipe JP "Putevi Srbije", trenutno se na terenu nalazi 370 vozila.

foto: Nenad Kostić

- Posle intenzivnih kišnih padavina u prethodna tri dana napokon je počeo da pada sneg u svim delovima Srbije. Naše su ekipe blagovremeno intervenisale. Na snazi je trenutno drugi stepen angažovanja, što znači da je na terenu oko 370 vozila i oni za sad uspešno rade svoj posao - kaže Zoran Stojisavljević, izvršni direktor Sektora održavanja puteva prvog i drugog reda.

Kako ističu u "Putevima Srbije" na terenu nema većih problema, osim pojedinačnih saobračajnih nesreća.

Na Divčibarama 20 centimetara snega

U Valjevu je sneg pao još noćas, a padavine niskog inteziteta nastavljene su i tokom dana. Temperatura je viša od 0 stepeni, tako da se sneg ne zadržava na kolovozima.

Što se tiče Divčibara, u vodećem turističkom centru valjevskog kraja visina snežnog pokrivača je 20 centimetara. Putevi do Divčibara su prohodni uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Nakon odbrane domaćinsta od nabujale vode, nove muke stanovnicima Čačka zadao je sneg, koji je tokom noći dostigao visinu i preko 20 centimetara. Nadležni upozoravaju da bi usled otapanja, a zatim i slivanja vode sa visinskih krajeva moglo dovesti do ponovnog izlivanja.

Otklonjen kvar u Ski centru Kopaonik

Obilne snežne padavine posebno raduju goste na Kopaoniku jer će se narednih dana pusti u rad veći dela skijališta.

Po informacijama iz "Puteva Srbije", trenutno su svi putni pravci prohodni uz obaveznu upotrebu lanaca i zimske opreme. Stanje na putevima može vrlo brzo da se promeni, te je savet da obavezno kontaktirate preduzeća koja održavaju putne pravce prema Kopaoniku.

Inače, zbog kvara na napajanju dalekovodom 110 kV Elektrodistribucije Srbije, Ski centar Kopaonik se napajao alternativno dallekovodom 35 kV koji podmiruje oko 30% kapaciteta. Takvim napajanjem Skijališta Srbije nisu bila u mogućnosti da puste instalacije u rad u Ski centru Kopaonik. Ipak, u 10:30 časova, kvar je otklonjen i skijalište Kopaonik je u funkciji, a po prvi put ove sezone u funkciji će biti instalacije Marine vode i Karaman.

Vatrogasci spasli psa u Velikim Crljenima

Pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice Lazarevac imali su danas jednu zaista neuobičajenu intervenciju.

Naime na poziv građana iz Mesne zajednice Veliki Crljeni pripadnici ove jedinice iz rupe duboke gotovo sedam metara uspeli su da izvuku psa koji je u nju upao sticajem nesrećnih okolnosti. Meštani Velikih Crljena koji su pronašli nesrećnu životinju prvo su pokušavali sami da joj pomognu, ali bezuspešno, pa su se za pomoć obratili Gradskoj opštini Lazarevac i predstavnicima Mesne zajednice Veliki Crljeni.

O ovom događaju opština je obavestila Vatrogasno spasilačku jedinicu u Lazarevcu čiji su pripadnici brzom intervencijom uspeli da iz ponora dubokog gotovo 7 metara izvuku zarobljenu životinju. Ova filmska priča sa srećnim krajem odigrala se ovog pre podneva u Velikim Crljenima, a veliki broj okupljenih građana imao je samo reči hvale za poduhvat lazarevačkih vatrogasaca.

Zatvoren put Šabac-Obrenovac

Zbog snežnih padavina danas je bio zatvoren put na deonici Šabac-Obrenovac kod Trbušca:

Kada je reč o prognozi narednih dana, u Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama kiše i snega, a u planinskim sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče u centralnim, istočnim i južnim krajevima očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Na severu Srbije će duvati slab i umeren severoistočni vetar, u ostalim krajevima istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva stepena do jedan stepen, najviša od jedan do pet stepeni.

foto: Fonet

U Beogradu će biti oblačno i hladno, ujutro i pre podne sa slabim, mešovitim, padavinama, kišom i snegom, a od sredine dana suvo. Duvaće slab do umeren, istočni vetar. Temperatura će biti od nula stepeni do dva stepena.

Sneg će padati i sutra

Nov talas padavina se očekuje u noći ka suboti i u subotu u toku dana. Nad jugoistokom i istokom Srbije bi prvo bilo snega koji bi uz postepeno otopljenje prestao ili prešao u kišu, koja bi se ponegde nad krajnjem istoku Srbije na kratko mogla i lediti pri tlu, upozorio je meteorolog Marko Čubrilo.

- Obzirom da će se centar ciklona u subotu nalaziti pred obalom srednjeg Jadrana vrlo loše vreme očekuje celo primorje gde će biti olujanog, na udare i orkanskog vetra kao i obilnihu padavina. Kako će se severni i srednji Jadran nalaziti u hladnom sektoru ovog ciklona uz olujnu i orkansku buru sneg je moguć i uz samo obalu. Nad južnim Jadranom će duvati jugo, na jugoisotku regiona jugoistočni i istočni vetar, a nad ostalim delom severoistočni. U subotu posle podne padavine će uglavnom oslabiti i prestati.-

Dnevni maksimum u petak od -1 do +3 i neće se bitno manjeti sve do ponedeljka, oism možda na jugu Srbije i jugu Hercegovine gde će u nedelju biti oko +6 stepeni Celzijusa.

Od nedelje toplije

Od nedelje će se ciklon nalaziti nad Tirenskim morem pri čemu će istočni i jugoistočni deo našeg regiona ući u njegov topao sektor gde će uz istočni vetar u nizijama biti kiše i susnežice, dok će na planinama i dalje padati sneg. Nastavak povremenih snežnih padavina se očekuje nad zapadnom i središnjim Hrvatskom, većim delom BiH (osim istoka i severoistoka) kao i nad planinskim delom Crne Gore.

- U ovim predelima će se ispod 800mnv visine sneg održavati ili malo povećati ali predeli preko 800mnv,a posebno preko 1000mnv će dobiti konkretniji sneg i na najvišim planinama BiH, Crne Gore i zapadne Srbije on bi do kraja sledeće nedelje mogao biti i oko 1 metar. U nizijama bi od utorka ponovo malo zahladilo, posebno na istoku i osim kiše tada bi ponovo ponegde bio i snega uz moguće formiranje manjeg snežnog pokrivača - rekao je Čubrilo.

foto: Zorana Jevtić

Vetar će u ponedeljak na istoku regiona biti istočni i jugoistočni,a u košavskom području na kratko vrlo jaka do oluja košava. Od utorka vetar slab do umeren istočni i severoistočni.

Od ponedeljka u Srbiji 10 stepeni

U ponedeljak se očekuje maksimum od 0 na zapadu do oko +10 ponegde na istoku regiona, a od utorak uglavnom do 0 do +5 stepeni Celzijusa, dok bi oko 27.01. uz moguće novo zahlađenje bilo još malo hladnije.

Proračun ECMWF-a i dalje posle 29.01. simulira naglo slabljenje zapadnih vetrova ali troposferna sinoptika za sada nema reakciju.

- Naredni dani konačno donose zimske odlike vremena, sneg bi barem na kratko trebale imati i nizije, dok će planine dobiti i konkretniji sneg - naveo je Čubrilo.

