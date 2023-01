SNEG PADA ŠIROM SRBIJE! RHMZ UPOZORAVA: Očekuje se i do 40 centimetara snežnog pokrivača! Evo kakvo nas vreme čeka za vikend FOTO

U većem delu Srbije danas, ujutro i pre podne očekuju se mešovite padavine - kiša i sneg, a popodne i uveče oblačnost će oslabiti, pa se očekuje kratkotrajni prestanak padavina, na jugu Srbije i uz delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severozapadu Srbije će danas biti oblačno i veći deo dana suvo. U toku noći sa jugozapada Srbije se očekuje novo naoblačenje sa snegom.

foto: Printscrreen/RHMZ

Upozorava se na snežne padavine u brdsko-planinskim predelima danas i za vikend i početkom naredne sedmice. Predviđa se formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 40 cm, naročito na planinama.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u Negotinskoj Кrajini povremeno jak, a u toku noći se pojačanje vetra očekuje i u planinskim predelima.

Najniža temperatura će se kretati od minus dva stepena Celzijusa na severu Bačke i Banata, do sedam stepeni na jugu Srbije, a najviša u većem delu od dva do pet stepeni na jugu i istoku, do devet stepeni uz pad temperature posle podne i uveče.

U Beogradu će biti oblačno i hladnije. Ujutro i pre podne padaće slaba kiša, a u višim delovima grada susnežica. Popodne će biti suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura od dva do četiri stepena Celzijusa. Mešovite padavine - kiša i sneg ponovo se očekuju u drugom delu noći.

Upozorenje na snežne padavine za brdsko-planinske predele

foto: Printscrreen/RHMZ

Danas, za vikend i početkom naredne sedmice u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje/povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 40 cm, naročito na planinama.

Hidrološko upozorenje

foto: Printscrreen/RHMZ

Na Limu kod hidrološke stanice Prijepolјe vodostaj će još naredna 24 časa biti porastu i nalaziće se iznad granice vanredne odbrane od poplava.

Na Ibru sa pritokama, na gornjem toku Zapadne Morave na Rzavu, Moravici i Bjelici vodostaji će tokom 19./20. januara biti u porastu sa dostizanjem granice redovne odbrane od poplava.

Na malim bujičnim vodotocima sliva Južne Morave tokom 20. januara moguća su lokalna izlivanja.

Na Savi kod hidrološke stanice Šabac vodostaj će 20./21. januara dostići i prevazići granicu redovne odbrane od poplava.

Na Neri kod hidrološke stanice Kusić vodostaj će tokom 20./21. januara dostići granicu redovne odbrane od poplava.

Vreme narednih dana

U subotu u svim krajevima hladnije sa susnežicom snegom i dnevnom temperaturom oko ili malo iznad 0°C. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 0°C do 4°C. Uveče susnežica i sneg uz temperaturu od -1°C do 2°C. U nedelju i početkom iduće sedmice temperatura malo raste pa će biti kiše povremeno uz pretežno oblačno vreme, a samo na planinama sa snegom.

