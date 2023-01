TEMPERATURA PALA ZA 15 STEPENI! Oglasio se meteorolog Đurić: Ovo nam donosi ciklon sa Jadrana! Evo šta nas čeka do kraja januara

Srbija se zabelela! Sneg je počeo da pada tokom noći, a meteorolog Đorđe Đurić objavio je prognozu i najavio nove padavine.

"Serija veoma snažnih ciklona sa Jadrana donela je Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini ekstremno obilne padavine, poplave i bujice, a obilne padaivne zahvatile su i Srbiju i najveće količine pale su na zapadu i jugozapadu Srbije i u Metohiji, pa je došlo do poplava i bujica. Poplave i bujice pogodile napomenute predele, a sada se opas.nost od poplava diretktno usled obilnih padavina seli na istoku i severoistok Srbije i centralnu Srbiju, dok se Sava priprema da prihvati ceo sliv Drine, a Zapadna Morava svoj sliv i sliv Ibra", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Temperatura pala za 15 stepeni

"Položaj ciklona je takav da je Srbija sada u hladnom sektoru ciklona, a prodor hladnog fronta doneo je i prodor osetno hladnije vazdušne mase sa severozapada i iz oblasti Alpa i temperature su nakon vrednosti i do 20°C do ove noći opale za 10 do 15 stepeni. I dok se u prizemlju ciklon premešta preko centralnog i istočnog dela Balkana svojim centrom ka Karpatima, tj. dalje ka severoistoku, sa severozapada se preko našeg područja spušta prostrana i duboka visinska dolina, uz prodor hladne vazdušne mase iz oblasti Alpa", objasnio je Đurić.

Stiže jače naoblačenje

"Ciklon će tokom dana slabiti i premeštatai se dalje na severoistok preko Karpata, a slabiće i padavine u Srbiji. Ipak, u toku noći novi veoma snažan ciklon sa Tirenskog mora ući će u južni i srednji deo Jadrana i doneti Srbiji sa jugozapada novo jače naoblačenje sa snegom, pa se u subotu u Srbiji očekuje oblačno sa kišom, susnežicom i snegom. Kiša uglavnom na jugu i istoku Srbije, a sneg na severu i na zapadu i u brdsko-planinskim predelima. U nižim predelima gde se bude formirao snežni pokrivač biće ga od 1 do 10 centimetara, dok će planine dobiti novih 20 do 30 centimetara.

U nedelju sledi kratkotrajna stabilizacija, a već u ponedeljak i utorak novi ciklon sa Jadrana doneći Srbiji kišu, zapadu Srbije i planinama sneg. Srbija će tada biti pod uticajem prizemnog ciklona sa Jadrana, ali i visinskog ciklona koji će početkom sledeće sedmice kružiti svojim centrom nad našim područjem, uz hladnu vazdušnu masu, ali će ipak širom Srbije doći do manjeg porasta temperature, ali će duvati veoma jak, na udare i olujni jugoistočni vetar. Košava će biti hladnog karaktera i povećavaće osećaj hladnoće", napisao je meteorolog.

Prognoza do kraja januara

"Od sredine sledeće sedmice sledi porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, pa će do kraja januara biti tmurno i suvo, ali i prohladno, uz temperature od 1 do 5°C, što su i prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine", zaključio je on.

