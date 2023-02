SRPSKA TIKTOKERKA NA ALJASCI MESEČNO UZME 7.000$! Ali ne od pućenja, radi po 16 sati bez dana pauze! Crnči se do iznemoglosti

Jedna od naših koja se u potrazi za zaradom našla na dalekoj Aljasci jeste tiktokerka Iva koja svoje iskustvo o tamošnjem radu podelila na TikToku.

- Preletiš pola zemaljske kugle i na kraju sveta radiš 16 sati dnevno, do iznemoglosti. Ko je za to spreman, za mesec dana može da zaradi i više od 7.000 dolara. Takav je slučaj, uglavnom, i sa svima onima koji odlaze na privremeni rad na Aljasku. Uglavnom se radi u fabrikama za obradu ribe, a ukoliko je sezona dobra može da se zaradi veliki novac.

Jedna od onih koja je se našla na Aljasci jeste tiktokerka Iva koja svoje iskustvo o tamošnjem radu podelila na TikToku. Ona radi u jednoj kompaniji koja se bavi ribom, a u videima otkriva kako izgleda jedan njen prosečan dan, kako se kreću plate, koliko je radno vreme. Ona tvrdi da je zarada jako dobra, ali da se mnogo i naporno radi. Plata se kreće od 2.000 do 7.500 dolara.

"Na početku ću reći da se zarada kreće od 2.000 dolara mesečno, ako radite za najslabiju kompaniju ili upadnete negde gde je loša sezona, pa do negde 7.500 ako upadnete u dobru kompaniju i ako sezona bude jaka. 7.500 možda zvuči mnogo, ali doslovno svaki dan se radi 16 i po sati, bez dana odmora. Znači nemate slobodan dan", rekla je Iva.

foto: Tik Tok Printscreen

Iva je objasnila da odmor uglavnom zavisi od obima posla, odnosno od toga koliko ribe ima, toliko se radi. Ako ima ribe, radite, ako nema, ne radite, imate slobodan dan, pa onda narednog dana se radi šest, osam, deset sati, piše Mondo.

"Pauze su na četiri sata po 15 minuta. Prva pauza nakon četiri sata je 15 minuta, nakon sledeća četiri sata je pauza od pola sata za obrok, nakon četiri sata je još jedna pauza od 15 minuta i onda se radi do kraja smene. To je baš naporno i tako dva meseca možete da radite. To su kompanije koje rade sa lososom i to se radi u junu i julu. Ima više kompanija, neke su podeljene po smenama od 12 sati, neke 16 i po sati, a postoje i one gde nema smene, svi rade jednu smenu", objasnila je Iva.

Iva je takođe istakla da smeštaj nije baš najsjajniji, ali da hrana nije loša, te da imaju raznovrnu ishranu.

"Što se tiče smeštaja, jedne godine su muškarci spavali u šatoru, dok sam recimo jedne godine bila u prikolici, poput kontejnerske prikolice. Samo je jedan metalni krevet na sprat bio tu i ništa drugo, stvari su mi bile tri meseca spakovane u koferu. Što se tiče hrane, to zavisi od kuvara, imaju dobru ponudu, ali je pitanje kakav je kuvar. Je li Filipinac ili Meksikanac. Hrana je raznovrsna, uvek imate supu, dve, tri vrste jela, možete birati, ima voća, slatkiša, nećete ostati gladni, ali nakon mesec dana sve se smuči", opisala je.

Zanimljivo je da i nakon napornog radnog dana ipak nađu vreme i za druženje. Iva je pokazala da u slobodno vreme gledaju tv, igraju stoni tenis i druže se.

Kurir.rs/Mondo