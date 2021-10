SVE VIŠE SRBA NA ALJASCI: Rade u fabrici za preradu ribe, smena traje i po 16 sati dnevno, ali se i te kako isplati

Kako vam zvuči da za mesec dana uz prekovremeni rad i do 16 sati dnevno, zaradite godišnju, prosečnu srpsku platu?

To je pošlo za rukom više od 300 stanovnika sa juga Srbije koji su se ovog leta odvažili da odu preko okeana i sezonski se zaposle u fabrici za preradu ribe na Aljasci.

Među njima je Saša Stamenković, indženjer mikroelektronike iz Niša. On tamo provodi svaku letnju sezonu od 2018. godine, zbog toga što može da zaradi od 2 do 5 hiljada evra za mesec i po dana.

"Osnovna satnica se razlikuje od kompanije do kompanije, ali je osnovna 12,36 dolara bruto zarade po satu. Svaki prekovremeni rad se plaća 50 odsto više. Redovno radno vreme je 40 sati, sve više od toga je prekovremeno. Na mesečnom nivou može da se zaradi u zavisnosti koliko čovek radi, od dve do pet hiljada evra, odnosno dnevno oko 200 dolara za rad od 16 sati", navodi on.

Finansijsku dobit kao glavni motiv za odlazak u ledenu zemlju imao je i snimatelj Marko Đorđević.

"Zbog korone je moj posao prestao da funkcioniše, po savetu druga sam konkurisao za odlazak na brod za ribu. Dobio sam poziv, prošao sam sve selekcije, dobio vizu i za šest dana sam dobio poziv da krećem za Aljasku preko Sijetla", otkrio je Marko.

Saša kaže da sezona nije duga, te da nije ni naporno, ali da sve zavisi od sezone i fizičke spreme radnika.

"Dugo je radno vreme, teško je stajati na nogama svakog dana, ali ako je čovek zdrav i mentalno sposoban, može da izdrži", poručio je Nišlija Saša.

Marko kaže da mu je bilo komplikovano prvih mesec dana, dok se nije navikao.

Većina radnika su Latinoamerikanci, a ove godine je bilo i više stotina državljana Srbije, među kojima je i nekoliko žena.

