SRCE BI IŠČUPAO IZ GRUDI DA MI POMOGNE: Emotivna poruka bolesnog Danila (11) ocu koji je otišao na Aljasku da zaradi sinu za lek

"Rekao je da će se boriti da me više ne boli, da više ne patim..." Ovim rečima jedanaestogodišnji Danilo Nikolić (11) opisuje odlazak svog oca na Aljasku i to samo sa jednim ciljem - da zaradi novčana sredstva kako bi njegov sin konačno imao život koji zaslužuje svako dete.

Ovom dečaku iz Kruševca zdravstveno stanje se zakomplikovalo već 2 dana po rođenju, a sa sedam godina dijagnostifikovan mu je pervarzivni razvojni poremećaj, a kasnije i dečiji autizam. Danas, Danilo više nema sposobnost govora.

Međutim, iako je njihovog sina zadesila teška sudbina, roditelji ne odustaju od želje da na sve moguće načine skupe sredstva za lečenje. Njegova porodica do skoro je sve terapije plaćala iz sopstvenog budžeta, a otac je redovno odlazio na drugi kraj sveta kako bi zaradio što više novca, ali nažalost sada je cela suma iz kućnog budžeta iscrpljena, a malom Danilu preko je potrebna pomoć svih nas dok čeka svog oca da dođe kući. Kako je dečak naveo u emotivnoj oproštajnoj poruci svom ocu, već mu nedostaje njegov topao zagrljaj, pogled i osmeh koji ga smiri svaki put kada ga boli, a dobre ljude moli za pomoć kako bi se on što pre vrato i ispunio mu želje.

- Danas je moj tata otišao, hiljadama i hiljadama kilometara daleko. Čujem da je tako moralo biti, da je otišao da radi najteže poslove u Americi, jer se moj tata - moj heroj do poslednje kapi znoja bori za moje izlečenje. Znam da je morao, ali već mi nedostaje njegov topao zagrljaj, pogled i osmeh koji me smiri onda kada me najviše boli. Biće teško, ali tata je obećao da će misliti na mene, boriti se, voleti me više od sebe i kupiti mi najlepšu igračku kada se bude vratio - priča Danilo u potresnoj poruci.

Kako je objasnio, otac mu je rekao da će ostati dokle bude morao kako bi prikupio novac za lečenje sina i pomogao mu da odsanja svoje snove, vrati se u školu, stekne prijatelje i ozdravi.

- I znam, jer mi je to milion puta rekao, da bi iščupao srce iz grudi da mi pomogne. Znam da je morao da ode... Znam ali teško je. Dok se ne vrati ja ću ga čekati, dva krupna oka će svakog dana gledati na put da li dolazi. I doći će, znam i tada će sve biti dobro - zaključuje jedanaestogodišnjak.

Danilova majka Lidija za Telegraf.rs kaže da je ovo treći put da njen suprug odlazi na Aljasku, a zbog zdravstvenog stanja sina ona je morala da otvori bolovanje koje traje već dve godine, dok celokupan proces lečenja sprovodi sama, bez ičije pomoći.

- Nemamo izbora jer je kontinuitet lečenja jako bitan, a slede nam jako skupe procedure i analize. Danilu je dijagnostifikovan autizam na bazi simptoma, međutim uzrok celokupnog njegovog ponašanja i prestanka govora je to što je virus napao njegov organizam, i izazvao autoimuni spondiloartritis koji je oštetio centar za govor, kukove, sedalni i vratni deo kičmenog stuba. Zbog toga je prestao da govori, a uz to ima i užasne bolove svakog dana. Pravu dijagnozu, iako za istom tragamo od njegove pete godine, imamo od jula prošle godine i to zahvaljujući ruskom neuroimunologu Kirilu Šljapnikovu, koji važi za jednog od najboljih na svetu.

Sadašnja terapija mu je za početak spustila nivo virusa u organizmu, a slede nam procedure za zaustavljanje autoimunog procesa kako isti ne bi izazvao slepilo, gubitak mogućnosti da hoda ili napao i srce i druge organe i ugrozio mu život. Na kraju postoje dobre prognoze da će nakon toga funkcije koje je izgubio krenuti da se vraćaju i da postoji mogućnost izlecenja. Dug je put pred nama ali ne odustajemo i borimo se. Ipak, sve troškove ne možemo da snosimo i zato smo otvorili račun u Fondaciji humanost bez granica i svaka pomoć nam mnogo znači - navela je ona.

Podsetimo, Danilo nema razvijen govor, nije samostalan u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, ima brojne digestivne i motoričke probleme i jake bolove kao posledicu artritisa i upalnih procesa u organizmu. Zbog toga on ne može da redovno pohađa nastavu, da se socijalizuje i kognitivno napreduje. Ovo je, kako navode njegovi najbliži, šansa da se poboljša njegovo zdravstveno stanje, da živi bez bola, da ponovo progovori i ima bezbrižno detinjstvo.

Roditelji su odlučili da lečenje nastave u inostranstvu, gde su mu, pored autizma, dijagnostifikovana još četiri oboljenja. On je od jula 2022. godine na preporučenoj terapiji stranog doktora i već su primećeni pozitivni pomaci u razvoju i umanjenje bolova. Sredstva su potrebna za lečenje, preglede, terapije, dioptrijske naočare, lekove, suplemente, prevodilačke usluge te za putne troškove i smeštaj.

Danilu možemo da pomognemo na sledeće načine:

Slanjem SMS sa brojem 99 na 2407

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001465572-52

Devizni račun: 160-6000001467394-18

IBAN: RS35160600000146739418 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplate se mogu izvršiti i putem E-doniraj internet plaćanja platnim karticama iz celog sveta, kao i preko PayPal-a.

