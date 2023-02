SA PETORO DECE I MUŽEM TAMARA JE IZ GRADA OTIŠLA NA SELO: Ono što je lepše od svake zarade u gradu, je život bez marketa! FOTO

Usađivanje pravih vrednosti deci i stvaranje održive, zdrave i funkcionalne porodice važniji su od nekakve finansijske moći.

Ovo je životna deviza Tamare Perović (31), majke petoro dece koja je napravila nesvakidašnji životni izbor i odlučila da živi u selu Crna Trava, gde sa suprugom Pericom Nikolićem odgaja Dimitrija (10), Nikolinu (6), Valentinu (5), Katarinu (4) i mezimca porodice Martina (2). Život ove sedmočlane porodice, stalno je uzbudljiv, i prema Tamarinim rečima, ispunjen, ali često i težak i pun izazova, kaže ona.

"Žene uglavnom grade karijere dok su mlađe, a potom se odlučuju za decu. Kod mene je malo drugačije. Suprug i ja kada smo se upoznali oboje smo bili nezaposleni, ali nam je sve nabolje krenulo kada smo dobili decu. Oduvek sam želela da imam veliku porodicu i imala sam sreće da nađem nekoga ko želi isto to. Mnogo ljudi ima predrasude o velikim porodicama da su to neobrazovani ljudi, na ivici egzistencije, a ja ne razumem zašto je teško shvatiti da neko zaista želi veliku porodicu i svesno radi na tome, bez straha", kaže Tamara za K1 Info.

foto: Printscreen Instagram

ŽIvot kao na traci

Ona dodaje da njena porodica funkcioniše kao vojska i da bi sve prošlo u savršenom redu, četa za početak mora rano da se budi.

"Obožavam da se probudim pre svih i da pijem kafu u miru i tišini. To je mojih pet minuta. Čim se deca probude, ja krećem život na pokretnoj traci. Moram da pripremim sva tri obroka svaki dan, jer volim da deca jedu "na kašiku". Srećom, imamo i malu bašticu, pa kada je sezona skoro ništa na nabavljam u prodavnici, već jedemo naše povrće", kaže ova super mama.

Ona dodaje da ima dosta posla oko domaćih životinja, ali da decu uključuje u gotovo sve: pripremu obroka, usisavanja, širenja veša, nameštanje kreveta, hranjenje životinja", rekla je ona.

"Tu je cilj da svako učestvuje i stiče naviku. Najstariji sin već ide u školu koja je pet kilometara udaljena od naše kuće, tako da je sada njegovo glavno zaduženje da bude dobar đak. Imamo sve što jedno seosko domaćinstvo treba da ima. Ako gledate šire mogućnosti života na selu, ono što je lepše od svake zarade u gradu, za mene je mogućnost života bez marketa. Imamo i domaće životinje. Mi ne moramo svakog dana da idemo u nabavku, već sve imamo u sopstvenom dvorištu", dodaje ona.

foto: Printscreen Instagram

Proizvodnja sopstvene hrane omogućava i veliku slobodu, pa Tamara kaže da njena porodica ne zavisi toliko od cena po prodavnicama.

Muž ostao bez posla

"Još važnije, mi znamo šta jedemo i mislim da je to u današnje vreme velika privilegija. Kada je toliko dece u kući, moraju da postoje tačno određena pravila, moramo svi da funkcionišemo kao tim. Dobar deo dana provedemo napolju. Na taj način deca isprazne onaj "višak" energije, nadišu se svežeg vazduha i izmore. Kod nas je planinska klima, temperature zimi idu i do -20 stepeni. Deca su napolju svaki dan. I zdravi su svi. Jednom do dva puta godišnje im se zapuši ili procuri nosić, i to je sve", ponosno kaže ova majka.

Idilična slika srećne mnogobrojne porodice. Utisak je svakoga ko je bar jednom posetio instagram stranicu Tamama blog koju vodi Tamara, ali ona, osim što je očigledan primer kako se bori protiv bele kuge, i što predstavlja pravog ambasadora zdravog načina života, kaže da nije uvek sve tako lako.

"Tamama blog je moj ostvaren san. Ovaj blog je prilagođen potrebama jedne mame. Sa svojim čitateljkama delim svoja iskustva sa decom: ono što meni pomaže u našoj svakodnevici, uživanju u ljubavi. Mame tu pronalaze korisne informacije ili im jednostavno bude lakše kad shvate da se još neko suočava sa nekim roditeljksim problemom koji je sličan našem", otkriva Tamara. Međutim, pitanje koje ne može da se izostavi, jeste ono koje sve zanima, a oko koga se danas, nažalost, većina stvari i vrti, a to je: Koliko novca je potrebno za petoro dece?

foto: Printscreen Instagram

Tamara i Perica snalaze se sa mnogo manje novca nego što smo mogli i da naslutimo, ali njihove borbe su za svako poštovanje.

"Naši troškovi nisu mnogo veći, ni manji od prosečne porodice. Mnogo garderobe deca prenose međusobno. Za hranu i ono najosnovnije su nam ipak potrebne dve prosečne plate. Međutim, sada preti mogućnost da ostanemo bez ijedne. Srećom, imamo mnogo toga domaćeg iz bašte. Finansijski jeste veoma izazovno imati veliku porodicu. Trenutno smo u ogromnom problemu, jer mom suprugu koji radi u Hitnoj pomoći nije produžen ugovor. Imamo nešto ušteđeno, a pomažu nam i roditelji da preguramo ovaj težak period. Ja verujem da hoćemo, baš kao i sve do sada. Do tada, verujemo, živimo i borimo se", dodaje ona.

Kurir.rs/Mondo/K1 Info