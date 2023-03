OVO JE ISTINA O POSLU NA ALJASCI Plata do 7.000 evra, ali Iva iz Srbije pokazala SUROVO LICE POSLA: Dobro je da nema zveri (VIDEO)

Jedna od naših koja se u potrazi za zaradom našla na dalekoj Aljasci jeste tiktokerka Iva koja svoje iskustvo o tamošnjem radu podelila na TikToku.

Ona radi u jednoj kompaniji koja se bavi ribom, a u videima otkriva kako izgleda jedan njen prosečan dan, kako se kreću plate, koliko je radno vreme. Ona tvrdi da je zarada jako dobra, ali da se mnogo i naporno radi. Plata se kreće od 2.000 do 7.500 dolara.

U jednom od poslednjih videa snimila je odlazak na posao prvog dana u sezoni, a ovaj snimak definitivno pokazuje koliko je naporan ovaj posao, ustajanje u cik zore, na neverovatno hladnom vremenu.

- Dobro je što ovde nema zveri, osim orlova i lisica, inače po ovom mraku ne bi bilo bezbedno da se ide - govori ona u snimku.

Kaže da sada živi u bungalovu u centru kompleksa, a prvog dana je krenula da zaduži svoju opremu za rad.

"Na početku ću reći da se zarada kreće od 2.000 dolara mesečno, ako radite za najslabiju kompaniju ili upadnete negde gde je loša sezona, pa do negde 7.500 ako upadnete u dobru kompaniju i ako sezona bude jaka. 7.500 možda zvuči mnogo, ali doslovno svaki dan se radi 16 i po sati, bez dana odmora. Znači nemate slobodan dan", rekla je Iva ranije.

"Pauze su na četiri sata po 15 minuta. Prva pauza nakon četiri sata je 15 minuta, nakon sledeća četiri sata je pauza od pola sata za obrok, nakon četiri sata je još jedna pauza od 15 minuta i onda se radi do kraja smene. To je baš naporno i tako dva meseca možete da radite. To su kompanije koje rade sa lososom i to se radi u junu i julu. Ima više kompanija, neke su podeljene po smenama od 12 sati, neke 16 i po sati, a postoje i one gde nema smene, svi rade jednu smenu", objasnila je Iva.

Kurir.rs