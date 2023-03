KAKO SPREČITI ODLIV MLADE RADNE SNAGE? Turinski: Deficit će biti sve veći i veći, ako poslodavci ne promene KLJUČNE STAVKE

Zanimljiva vest iz Republike Srpske. Zbog odlaska velikog broja radnika u inostranstvo, tamošnja privrede sve teže uspeva da nađe radnike i zato sve veći broj penzionera popunjava taj prostor. Poslodavci su zadovoljni, jer kako kažu, penzioneri su marljivi, iskusni imaju znanje i radnu disciplinu. Ovim povodom, gostovao je Miloš Turinski iz Infostuda.

06:44 Kako zadržati odliv mlade radne snage?

Ta slika prisutna je i u Srbiji, započeo je razgovor Turinski. Sve je, kako kaže, zbog deficita zaposlenih.

- Sa jedne strane penzioneri su stvarno marljivi i ne zahtevaju puno. To ne treba da nas čudi. Ljudi su navikli da budu aktivni tokom života i možemo ovu situaciju videti u svim gradovima Srbije - rekao je Turinski.

Naveo je najtatraktivnije poslove.

- To su poslovi vozača, dostavljača i to nisu fizilki teški poslovi i dešava se da se često bivši radnici vrate na mesta gde su prethodno bili zaposleni, i obavljaju neke administrativne poslove. Sa druge strane, kada se govori o penzionerima postoji neki strah da će penzioneri na svojim pozicijama da oduzmu nešto mladima. To nije osnovano. Oni ne rade puno radno vreme i tu su da završe nešto što ne može da se postigne - rekao je.

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića da li je potrebno da penzioneri prolaze određene zdravstvene provere, Turinski tvrdi da zavisi od pozicije za koju aplliciraju.

- Obavljaju se određeni testovi za grane poslova koji to iziskuju i za mlade - kazao je Turinski.

Veliki je strah da će deficit radne snage biti sve veći i veći.

- Od Nove godine Nemačka je napravila bolje uslove za dolazak naših radnika. Maltene vam je sada potrebna samo želja da odete tamo. Deficit će biti sve veći i veći. Najveću migraciju doživljava Republika Srpska i jedan od načina je zapošljavanje ljudi koji žele da rade - istakao je Turinski.

Kako da promenimo uslove rada i da zadržimo mlade? - upitao je voditelj.

- Možemo raditi na tome samo sa strane poslodavca i sa visinom zarade. Kada pričamo o pozicijama vozača oni imaju ovde oko 1.000 evra, a van države mogu mnogo više da zarade. Kakva će biti radna atmosfera, da li radite prekovremeno, da li imate određene benefite...- naveo je samo neke od mogućnosti.

Deficit vlada svuda u svetu.

- Nemačka pokušava da radnicima sa Balkana otvori vrata, a poenta je da radnici mogu nesmetano da cirkulišu u potražnji za boljim životom - kazao je Turinski.

