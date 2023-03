EVO ZAŠTO OČEKIVATI MOGUĆI PAD CENE NEKRETNINA! Stručnjaci najavili stabilizaciju tržišta, a jedna stvar je KLJUČNA

Krov ili dodatna briga nad glavom, pitanja koje sve češće sebi postavljaju oni koji planiraju da kupe ili su već kupili stan ili kuću. Naši sugrađani saglasni su da je trenutno najnepovoljniji period za kreditno zaduživanje.

Najave o stabilizaciji tržišta nekretnina i stagnaciji cene kvadrata donekle su ohrabrujuće vest za građane. Otežavajuća okolnost za većinu je činjenica da jedna prosečna plata pokriva tu ratu, drugi deo nejednačine je kako sa jednom prosečnom platom preživeti mesec dana.

- Cela druga prosečna plata ne bi bila dovoljna da pokrije potrošačku korpu. Zašto ovo govorim, zato što svi pokazatelji govore da će se porodice sa prosečnom platom teže odlučivati da podignu stambeni kredit. I ovo se odnosi na kupovinu stana od 55m2 na periferiji Beograda gde je cena kvadrata oko 1,700 evra - rekao je Dejan Gavrilović, Efektiva.

foto: Kurir televizija

Da su usled visokih cena kvadrata nekretnina kalkulacije kupaca neminovnost, tvrde i u kancelariji „Moj kvadrat“ oni kažu, da su cene kvadarat uvećane za 16 do 20% u zavisnosti od lokacije i da je u odnosu na prethodne dve godine opao broj kupaca.

foto: Kurir televizija

- Negde se tržište primirilo, došlo je do rasta kamatne stope i ljudi više kalkulišu. Ne zadužuju se lako, nisu to kratkoročni krediti na 5 do 10 godina, već ulaze u jednu dugoročnu investiciju. Ne znamo ni sami šta će se dešavati sa cenama nekretnina. Tako da se kupci dosta premišljaju u ovoj situaciji u ovom momentu „Da li uopšte podići kredit" - rekla je Davorka Tasić, iz kancelarije „Moj kvadrat“.

02:28 EVO ZAŠTO MOŽEMO OČEKIVATI MOGUĆI PAD CENE NEKRETNINA! Stručnjaci najavili stabilizaciju tržišta, a jedna stvar je KLJUČNA

Naši sagovornici kažu da će kupovina nekretnina značajno opasti do kraja godine, što bi kažu trebalo da utiče ako ne pad, onda barem stagnaciju cena kvadrata. Ohrabruje i činjenica da je nakon godinu dana rasta euribor počeo polako da pada. Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs