"MALO JE POZNATO DA SE VEĆINA FABRIKA ZA PROIZVODNJU GUMA NALAZI U RUSIJI" Mitrović: Na sajmu najskuplji modeli otišli prvi

Slobodno možemo da kažemo da je prošlonedeljni sajam automobila koji je održan u Beogradu jedan od najznačajnijih događaja u svetu ove godine, kada je u pitanju automobilska industrija. Dva pitanja ostala su otvorena, a to su kako se i da li se automobilska industrija oporavila nakon pandemije i može li sada da odgovori na veliku potražnju za novim vozilima u svetu?

Na ova pitanja odgovore je dao kroz razgovor za voditlejima emisije Puls Srbije, Saša Mitrović sa portala Sasomange, koji je komentarisao prodaju na ovogodišnjem Sajmu automobila.

- Na neki način je opravdao očekivanja. Imporeteri su nosili taj sajam, a to su centralni uvoznici za Srbiju. Oni su organizovali celu postavku. Sajam jeste bio sužen, ali je poprilično zadovoljavajući izbor. Očigledne su tendencije da će se to vratiti u neke normalne tokove - rekao je Mitrović.

Uglavnom su bili izloženi srednji paketi opreme, navodi on u nastavku.

- Bilo je ponude za svakoga - kaže Mitrović, dok voditeljka MIlica Čanović primećuje da je pitanje kolliko je ta ponuda bila pristupačna za "svakoga".

- Najskuplji automobili su otišli prvi na ovogodišnjem sajmu automobila. Ciljna grupa tih kupaca nikad nije umanjena, Oni dolaze zbog prezentacije ponuda koje do sad nisu videli. Što se tiče srpskih vozila, oko Pande je bila gužva. Ali, generalno, kada danas pogledate cenu vozila i celo opremanje vozila- sve to košta - rekao je Mitrović, pa prokomentarisao uticaj ekologije na kupovinu automobila.

- Nemci će proizvoditi do 2035. godine dizel motore. Radi se na implementaciji Evro 7. Svaka kateogorija ima vek trajanja od 5-8 godina. Radi se o redukciji izduvnih gasova. Sajam je manifestacija. To je prezenterska manifestacija. Jako često pitanje je imate li polovna vozila, da li imate nešto od demo vozila, itd. Ali najviše kupaca je za od 2-5 godina i to je ciljna grupa u Srbiji - kaže Mitrović.

Ispirčao je šta je najviše uticalo na poskupljenje vozila.

- Znate kako, to je poskupljenje sirovina i to drastično i proizvodnih komponenti i poboljšanje komponenti koje utiču na proizvodnju vozila. Niko nije objavio da većina fabrika za proizvodnju guma nalazi se u Rusiji. Freon gas koji se koristi za osvetljenje digitalnih tabli proizvodi se 80 odsto u Rusiji.Neće biti jeftino i neće biti lako dostupno. Cene su trenutno u svom limitu. Ono što je isto obeležilo sajam je promena u načinu rezonovanja prosečnog kupca. Uvek je bilo imam 10, ali kupujem auto od 12 hiljada evra. Sada se vidi imam 10, ali kupiću auto od 8 hiljada evra - otkrio je Mitrović i dodao:

- Da bi nešto pojeftinilo mora da se podigne volumen proizvodnje. Da li biste vi kupili jeftiniji automobil koji je osiromašen u onim stvarima od kojih vam zavisi bezbednost? - upitao je Mitrović.

