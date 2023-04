MINISTAR VESIĆ: U junu završetak obilaznice oko Beograda

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će u junu biti završena i obilaznica oko Beograda, odnosno njen deo do Bubanj potoka.

Vesić je za Radio-televiziju Srbije rekao da će završetkom obilaznice do Bubanj Potoka biti rasterećenija Gazela i sam centar Beograda, jer će onima koji prolaze kroz Beograd biti dostupna obilaznica u punom profilu.

On je rekao da je počelo projektovanje završetka obilaznice, odnosno 31 kilometra puta od Bubanj Potoka do Pančeva, veoma zahtevne deonice na kojoj će biti dva tunela, petlja Boleč i veliki drumsko-železnički most preko Dunava dužine 1.807 metara.

"To će biti istovremeno i železnička i drumska obilaznica. Time ćemo potpuno završiti obilaznicu oko Beograda. Ko god dolazi iz Banata, Pančeva, Vršca ili Zrenjanina neće morati da ulazi u centar grada, već će preko obilaznice moći da izađe na Bubanj Potok", objasnio je Vesić.

Vesić je rekao da će u narednim mesecima biti proširen kružni tok na Novom Beogradu, jer tamo dve trake više nisu dovoljne, a za oko mesec dana počeće izgradnja petlje Jakovo.

On je rekao da će do 2025. godine biti završena brza pruga od Beograda do Budimpešte, preko Novog Sada i Subotice, a za četiri godine od Beograda do Niša, kojom će putovanje vozom trajati 100 minuta.

"Ostaje nam da završimo pregovore za poslednju deonicu pruge - 88 kilometara do Preševa. To znači da ćemo imati skoro 500 kilometara brze pruge od severa ka jugu. To je nešto što Srbija nikada nije imali", rekao je Vesić.

Vesić je najavio da će od leta sa srpskim tagom koji je vezan za platnu karticu moći da se prođe kroz Severnu Makedoniju. "Pregovaramo i sa Hrvatskom i Grčkom, a biće uključena i Albanija. Obezbedićemo tako dodatni komfor ljudima koji putuju", kazao je Vesić.

