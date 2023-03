TOKOM LETA JEDINSTVENA NAPLATA PUTARINE IZMEĐU SRBIJE I SEVERNE MAKEDONIJE! Vesić i Bočvarski potpisali sporazum

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić potpisao je danas sporazum sa ministrom transporta i veza Severne Makedonije o uspostavljanju integrisanog sistema elektronske naplate putarine korišćenjem ETC uređaja između Srbije i Severne Makedonije.

- Danas smo moj makedonski kolega Blagoj Bočvarski i ja potpisali sporazum o uspostavljanju integrisanog sistema elektronske naplate putarine korišćenjem ETC uređaja između naše dve zemlje. Građani naših zemalja moći će na teritoriji Srbije i Severne Makedonije da prolaze kroz naplatne rampe, bez zaustavljanja, plaćajući putarinu beskontaktno korišćenjem sopstvenog ETC uređaja. To znači da će srpskim tagom moći da se plaća putarina na naplatnoj rampi u Severnoj Makedoniji kao i makedonski u Srbiji - izjavio je Vesić.

foto: Ministarstvo građevinarstva

Kako je objasnio, tu mogućnost od leta imaće stanovnici Srbije i Severne Makedonije, a u planu je proširenje projekta na zemlje regiona, najpre Republiku Albaniju, pod okriljem inicijative Otvoreni Balkan, a zatim i na Hrvatsku i Grčku.

- Uspostavljanje pune funkcionalnosti sistema za stanovnike Srbije i Severne Makedonije planirano je za leto ove godine - najavio je Vesić.

Kurir.rs