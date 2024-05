"REKLA MI JE DA SUMNJA NA JEDNU DEVOJKU" Almin brat otkrio DETALJE POSLEDNJEG RAZGOVORA s njom pre nezapamćene tragedije

Almin brat izneo nepoznate detalje koji su prethodili tragediji u Skadru: "Sumnjala je na jednu devojku"

Škeljzen Bušat, brat Alme Arazi, izneo je detalje o tragediji u Skadru, gde se 39-godišnja žena utopila u reci Bojani zajedno sa svoje tri dece.

On je ispričao detalje o sukobima između Alme i njenog muža, koji su okončani tragedijom.

- Pitao sam je kako je, šta se dešava, to je sve. Saznao sam da je on imao aferu, to smo znali i zbog toga se sestra posvađala s njim.

foto: Facebook/Alma Bushati Arrazi

- Bila je kod nas neko vreme, ponovo je komunicirala sa svojim mužem jer je rekla da želi da ostane s njim. Vratila mu se, ali on je ponovo počeo, šurak je prevario moju sestru s istom devojkom.

- Nju lično ne poznajem, ne znam da li ju je moja sestra poznavala. Samo mi je rekla da sumnja na jednu devojku. Sestra mu je uzela telefon, tamo je bilo i video zapisa o tome.

foto: Facebook/Alma Bushati Arrazi

Alma i Ergis su bili u braku 10-12 godina. Bili su zajedno iz ljubavi, a ne iz koristi - zaključio je Almin brat.

Inače, iako se od početka sumnja da su Alma Arazi i njeno troje dece skočili sa starog ili novog mosta na Bojani, skadarska policija i tužilaštvo trenutno ispituju i drugu opciju, a to je da je mesto samoubistva ispod mosta, a ne na mostu.

Ovaj pravac istrage isledio je nakon što je lutka za koju se sumnja da je pripadala ćerki Alme Araz, za ​​koju se veruje da je udavila svoje troje dece i izvršila samoubistvo u vodama reke Bojane, pronađena ispod novog mosta na toj reci.

Naime, u podnožju ovog mosta, na mestu sa šljunkom i drvećem i žbunjem, operativci su pronašli lutku, koju je zaplenilo tužilaštvo i odnelo na DNK da se utvrdi da li pripada devojčici koja se utopila u reci.

Samo nekoliko metara dalje, u borovima je pronađeno telo osmogodišnje devojčice. Nedaleko od borova, na udaljenosti od oko 2-3 kilometra, nađeno je telo četvorogodišnjeg dečaka i oko 35 kilometara odatle i telo Alme Araz.

Kurir.rs/Telegraf, Voxnews