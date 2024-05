HOROR PRIČA SRBINA Slavišin sin tvrdi da je doživeo nezgodu na putu kroz Severnu Makedoniju: Srbi u neverici PIŠU SAMO JEDNO

Muškarac iz Srbije, navodno je doživeo horor situaciju tokom kretanja kroz Severnu Makedoniju, kada je u jednom trenutku njegov automobil naleteo na kamen koji je visio vezan sa nadvožnjaka u blizini granice sa Grčkom.

Slaviša M. podelio je unutar Fejsbuk grupe "Live from Greece" navodno iskustvo svog sina, koji je prema njegovim rečima samo pukom srećom izbegao veću nezgodu kada je naleteo na kamen koji je visio. Kako Slaviša tvrdi, sve se desilo dva kilometra pred naplatnu rampu Veles, kada je sem njegovog sina, navodno stradao još jedan automobil.

Kamen visio sa nadvožnjaka

"Pozdrav, hteo bih da podelim neprijatno iskustvo a ujedno i upozorenje za sve vozače koji putuju preko Severne Makedonije put Grčke. Upravo mi se javio sin, na putu iz Grčke gde je naleteo automobilom na vezani kamen za nadvožnjak u Severnoj Makedoniji. Kamen kako je neko vezao za most i spustio ga kanapom do visine vetrobrana , tako da su još dva automobila naletela na kamen. Sinu je pukao vetrobran, drugom automobilu je oštećen krov. Srećom niko nije povređen. Zamislite autobus gde vetrobran nije pod uglom nego je vertikalno postavljen i da naleti na kamen koji je neko vezao za nadvožnjak i spustio na auto put.

Dva kilometra ispred naplatne rampe kod Velesa iz pravca Grčke. Nije hteo da se zadržava nastavio je put ka Srbiji. Trebao je da prijavi na granici, mislim da bi Makedonska policija reagovala, ne verujem da im je u interesu da izgube deo turista u tranzitu koji nije ni malo mali u letnjem periodu.", napisao je on između ostalog.

Od "nije se desilo" do objašnjenja

Ispod objave u komentarima bilo je dosta onih sa mišljenjem da se ništa od navedenog nije desilo budući da je slika koju je Slaviša priložio uz objavu pokazivala naprsnuće koje nastaje od sitnog kamenja. Ipak, bilo je i onih koji su predočili vlastito iskustvo, navodeći kako su i sami imali neprijatnost, ali sa daskom punom eksera, što je nažalost stara fora za uzimanje novca turistima.

"Pre 5 godina sam tako ja naleteo na dasku punu eksera okrenutu na gore i uglavljenu u prelazu između puta i mosta. Postavljena namerno kod Kumanova. Tako da pazite kada vozite kroz Severnu Makedoniju"

Na kraju čitavu situaciju je objasnio mladić po imenu Bojan, navodeći da ovo nije vezano samo za Severnu Makedoniju, već i za Srbiju, budući da na ovaj način "drumska majstorka banda" uzima novac svima koji se nažalost nađu na muci zbog njihove prepredenosti.

"To i daska sa ekserima je stari, prljavi trikovi onih koji zarađuju na prevozu i(li) popravci. Vežu, pa čekaju da neko udari i onda "slučajno" naiđu i "dobronamerno" ponude pomoć koja debelo bude naplaćena. Inače, ovi što prozivaju Albance da to rade bi trebali znati da ovo u Srbiji postoji nekoliko decenija i da nema veze sa nacionalnom, verskom i rasnom pripadnošću, a bogme ni se****lnom.", objasnio je on.

(Kurir.rs/Blic)